▲賈永婕朝聖RAIN小巨蛋演唱會。（圖／記者林柏年攝）

RAIN台北熱鬧開唱 賈永婕台下看得好開心

RAIN演唱會愛脫衣 還化身DJ忘情打碟

▲RAIN今晚開唱放送福利，精壯肌肉讓全場尖叫掀頂。（圖／讀者提供）

▲▼RAIN演唱會開場就裸露上半身，還在無重力跑步機上邊唱邊跳。（圖／記者林柏年攝）

韓國歌手，但是他整場有一半以上的時間「都沒穿衣服」，把苦練多年的精實肌肉攤在大家面前，讓台下看得目不轉睛、一直尖叫，包廂席甚至發現台北101董座賈永婕，她也看得相當開心！此外，天王還帶來跟宋慧喬主演的經典韓劇《浪漫滿屋》的主題曲〈I DO〉，掀起慢慢觀眾回憶殺。RAIN在演唱會一開場，就以極度視覺震撼且充滿創意的「跑步機環節」揭開序幕，他裸上半身一邊跑跳一邊唱歌，露出訓練有素、線條分明的精壯結實身材，瞬間點燃全場萬名歌迷情緒，記者也發現賈永婕坐在觀眾席，配合歌曲旋律搖擺，看得十分開心。RAIN還說一到台北就去健身：也透露昨天運動回去叫了沙拉吃，但是吃不飽，就吃了牛肉麵，RAIN今晚實在太愛脫衣服，粉絲焦點都移不開他的精壯身材，RAIN還故意作勢要脫不脫，笑喊：更突然說中文：「新年快樂、我愛你、很高興見到你們！」笑喊：「我已經把我知道的單字都說出來了！」幽默話語再次惹笑全場。RAIN在演唱會後段更直接化身DJ，只見他站上台忘情打碟、全力放電，連續放送數首紅遍全球的舞曲混音，當中包括〈APT〉、〈Lean Back〉、〈Crank That〉，還有麥可傑克森的〈Billie Jean〉，甚至連近來爆紅的動畫電影《Kpop 獵魔女團》插曲〈Soda Pop〉、〈Golden〉都被他神來一筆混進歌單，驚喜指數破表；搭配高強度、零喘息的精湛舞技，萬人隨節拍失控狂跳、全場炸翻到最高點。除了火熱DJ秀，RAIN也帶來無數經典歌，包含《GANG》、 《In My Bed》、《Only You》、 《LOVE STORY》、《It’s Raining》、還特別獻上《浪漫滿屋》的主題曲〈I DO〉，掀起韓劇迷滿滿回憶殺。1. GANG+IN DA CLUB REMIX2.I’m Coming3.How to Run From the Sun4.Are You Happy With My Fame5.握手6.In My Bed7.Only You8.Switch to me9.LOVE STORY10.Medley（Performance）11.Not Like Us（Kendrick Lama）+ It’s Raining（Remix）12.Bad Guy13.I DO14.挽留你的歌15.LA SONG16.Rain’s Play List Sing along stage（DJ打碟時間）17.Sexy back + 30 Sexy（Remix）18.HIP SONG19.Rainism20.Instead of Saying Goodbye21.FRESH WOMAN22.LA SONG