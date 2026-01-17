韓國歌手RAIN今（17）日晚上7點在台北小巨蛋火熱開唱，但是他整場有一半以上的時間「都沒穿衣服」，把苦練多年的精實肌肉攤在大家面前，讓台下看得目不轉睛、一直尖叫，包廂席甚至發現台北101董座賈永婕，她也看得相當開心！此外，天王還帶來跟宋慧喬主演的經典韓劇《浪漫滿屋》的主題曲〈I DO〉，掀起慢慢觀眾回憶殺。
RAIN台北熱鬧開唱 賈永婕台下看得好開心
RAIN在演唱會一開場，就以極度視覺震撼且充滿創意的「跑步機環節」揭開序幕，他裸上半身一邊跑跳一邊唱歌，露出訓練有素、線條分明的精壯結實身材，瞬間點燃全場萬名歌迷情緒，記者也發現賈永婕坐在觀眾席，配合歌曲旋律搖擺，看得十分開心。
RAIN還說一到台北就去健身：「我今天一早就開始運動，因為我要敏捷啊！」也透露昨天運動回去叫了沙拉吃，但是吃不飽，就吃了牛肉麵，「牛肉麵好好吃喔，你們今天晚餐就吃牛肉麵，不好意思，我說了多廢話了」。
RAIN演唱會愛脫衣 還化身DJ忘情打碟
因為RAIN今晚實在太愛脫衣服，粉絲焦點都移不開他的精壯身材，RAIN還故意作勢要脫不脫，笑喊：「記得聽，不要只看我身體！」更突然說中文：「新年快樂、我愛你、很高興見到你們！」笑喊：「我已經把我知道的單字都說出來了！」幽默話語再次惹笑全場。
RAIN在演唱會後段更直接化身DJ，只見他站上台忘情打碟、全力放電，連續放送數首紅遍全球的舞曲混音，當中包括〈APT〉、〈Lean Back〉、〈Crank That〉，還有麥可傑克森的〈Billie Jean〉，甚至連近來爆紅的動畫電影《Kpop 獵魔女團》插曲〈Soda Pop〉、〈Golden〉都被他神來一筆混進歌單，驚喜指數破表；搭配高強度、零喘息的精湛舞技，萬人隨節拍失控狂跳、全場炸翻到最高點。
除了火熱DJ秀，RAIN也帶來無數經典歌，包含《GANG》、 《In My Bed》、《Only You》、 《LOVE STORY》、《It’s Raining》、還特別獻上《浪漫滿屋》的主題曲〈I DO〉，掀起韓劇迷滿滿回憶殺。
📌RAIN台北演唱會歌單：
1. GANG+IN DA CLUB REMIX
2.I’m Coming
3.How to Run From the Sun
4.Are You Happy With My Fame
5.握手
6.In My Bed
7.Only You
8.Switch to me
9.LOVE STORY
10.Medley（Performance）
11.Not Like Us（Kendrick Lama）+ It’s Raining（Remix）
12.Bad Guy
13.I DO
14.挽留你的歌
15.LA SONG
16.Rain’s Play List Sing along stage（DJ打碟時間）
17.Sexy back + 30 Sexy（Remix）
18.HIP SONG
19.Rainism
安可
20.Instead of Saying Goodbye
21.FRESH WOMAN
22.LA SONG
