韓流天王RAIN（本名：鄭智薰）睽違20年二度站上台北小巨蛋舉辦演唱會，今（17）日一登場就和CORTIS在金唱片表演〈What You Want〉一樣，再度把無重力跑步機直接搬上舞台，一邊狂奔一邊開麥克風真唱，還裸上半身秀出結實精壯好身材，高強度、大動作的舞台讓他全程喘到不行，乾脆不照原本流程安排好的時段講話，幾乎每唱一首就小聊幾句順便調整呼吸，用身體硬撐完整場，誠意滿出來。
把跑步機搬上台始祖！RAIN邊跑邊唱超敬業
RAIN這場演唱會根本不是單純開唱，直接升級成「極限體能才藝大賞」，開場就把無重力跑步機搬上舞台，開唱甚至還不穿衣服，全身散發行走費洛蒙，電力一路外放，瞬間點燃全場萬名粉絲情緒高漲。
更有趣的是，他幾乎每唱完2首歌就忍不住開口跟大家聊天，最後直接不按既定流程走，證明全程真唱、體力全開，也因此多次唱到上氣不接下氣，反而讓現場更有臨場感，後來RAIN氣喘吁吁的說：「我今天一早就開始運動，因為我要敏捷啊！」
事實上，近年爆紅的男團CORTIS，新歌〈What You Want〉就是站在無重力跑步機上邊唱邊跑，這段舞台設計今年初也在台北大巨蛋的《金唱片》頒獎典禮上原汁原味重現，引爆一陣討論；但是說到把無重力跑步機玩成表演設備的始祖，很多人第一個想到的就是RAIN，因為這表演去年（2025）就在各巡迴上呈現過，兩代舞台畫面被拿來對照後，不少網友直呼「這根本是致敬前輩」、「原來跑步機舞台有血統」。
RAIN為了台灣歌迷勤學中文 相隔20年重返小巨蛋意義非凡
RAIN今晚中文實力也全開，狂喊：「你準備好了嗎」、「好久不見，台北歌迷我愛你們」笑說光講這些句子就練好久，「我接下來會跟你們一起對話互動喔，我很想你們！我的發音怎麼樣？還可以嗎？」期盼能讓台北歌迷盡興滿意。
早在2005年年底，RAIN就曾站上小巨蛋舞台舉辦個唱，他更是韓國第一位「攻蛋」的歌手；此次趁著「安可場」主題系列巡迴開跑，睽違20年能再度站上台北小巨蛋舞台，無論對他本人或粉絲而言都意義非凡。
RAIN為了台灣歌迷勤學中文 相隔20年重返小巨蛋意義非凡
