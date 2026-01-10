我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CORTIS稍早踏上金唱片紅毯，退場還走錯邊引發爆笑。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.10）

第40屆金唱片今（10）日在台北大巨蛋登場，典禮開始後CORTIS也登場表演，趙雨凡一開始就用中文大喊「尖叫聲」，接著還大吐舌頭，狂撩粉絲。除此之外，CORTIS還重現經典跑步機舞蹈動作，讓現場粉絲尖叫聲不斷。CORTIS在今日的金唱片中帶來〈What you want？〉的舞台，音樂一下，趙雨凡就用中文喊麥「尖叫聲」，現場粉絲也非常配合的給出超大聲尖叫，接著他還大吐舌頭，多樣表情直接帥翻粉絲。而據悉，CORTIS日前在直播時，有說到在金唱片會做很久沒做的舞蹈，果然在今日就重現跑步機的舞步，讓粉絲都超驚喜。而CORTIS在出道以來就不斷累積高人氣，不只在大巨蛋場外有多位粉絲帶著團體小卡等周邊出現，就連在典禮開始後，當VCR唱名現場所有出席藝人時，一點到CORTIS也是尖叫聲最大，不愧是近日氣勢最狂的新生代團體。CORTIS稍早登上紅毯時，意外出現可愛失誤，只見成員先是擺出多個姿勢讓現場拍照，還超有禮貌的90度鞠躬，並說謝謝。而為了符合「冷酷」主題，成員們也一秒變撲克臉，接著帥氣退場。但帥氣維持不了3秒，馬上就因走錯方向，返回鏡頭，只見5個大男孩低著頭小跑步入鏡，可愛又搞笑模樣直接引發爆笑。