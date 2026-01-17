我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rain曾透露一直打電話約金泰希吃飯，總計被拒絕3次。（圖／짠한형 신동엽YouTube）

Rain今晚小巨蛋開唱 人生愛情故事根本偶像劇

Rain真正心動瞬間是一碗白飯 送禮寫信浪漫打動金泰希

韓流天王Rain（本名：鄭智薰）將在今（17）日晚上登上台北小巨蛋開唱，正式於2026年與台灣粉絲見面！大家追星之前，《NOWNEWS今日新聞》先帶大家回頭認識這位紅遍亞洲的天王，以及他與「國民女神」金泰希那段外界熟到不能再熟，卻藏了很多反轉細節的愛情故事。很多人只知道2人是拍廣告一見鍾情，事實上他們剛開始並不來電，還一度互相被判定「完全不是我的菜」，後來是Rain手滑傳錯訊息才開啟2人緣分，不過真正讓天王心動的瞬間，竟然只是一碗白飯，還是金泰希多年後才首度在節目上公開。Rain這次台北演唱會時間為今晚7點，地點選在台北小巨蛋，對不少粉絲來說，既是回憶殺，也是重新認識鄭智薰這個人的機會，舞台上是氣場全開的亞洲天王，私底下的他，卻在感情裡跌跌撞撞、屢戰屢敗，還曾被老婆金泰希連續拒絕3次，狼狽到本人多年後拿來當綜藝笑話在講。時間拉回2013年，Rain與金泰希被最強狗仔《Dispatch》拍到約會照，成為當年最轟動的「元旦情侶」，2人隨即認愛，2017年步入婚姻，現在育有2個女兒，看起來就是演藝圈模範夫妻，但Rain後來在申東燁的網路節目上親口承認，當年在片場第一次見到金泰希，心裡想的其實是「她不是我喜歡的風格」，話一出口才驚覺不妙，立刻補一句「我100%也不是她的菜」，深怕隔天新聞標題直接社死；拍廣告當下，金泰希也沒給他留情面，Rain自爆，老婆曾很直白的說過自己「只喜歡帥哥」，所以當年他第一次示好、主動邀約吃飯時，得到的回應只有一句冷靜又致命的「你不是我的菜。」Rain不死心，好不容易要到電話，聊了5到10分鐘再次約飯，卻被一句「我們沒有吃飯的理由吧」打回原形，他被激到直接再打一次電話，強調只是吃個飯，結果金泰希還是回「不用，沒關係」，毫不手軟3度掛他電話。結果，真正的轉折來得又慢又荒謬，Rain透露曾為了避免手機遺失造成通訊錄外流，習慣把藝人名字改掉，當時他把「金泰宇」和「金泰希」都存成「金泰秀」，某次當兵放假，他原本想約金泰宇吃飯，結果一個手滑，訊息同時傳給了2個「金泰秀」，沒想到第一個回訊的人，竟然是金泰希，還很有禮貌的說「不好意思，你好像傳錯了。」Rain確認身分後，乾脆順水推舟再約一次，這一次金泰希終於答應，2人的距離就此拉近。不過，讓Rain真正的心動瞬間的細節，其實比「訊息拉扯戰」還早，金泰希這個祕密守了8年多，去年（2025）才在節目上首度公開，2人當年在廣告片場認識時，金泰希端著一碗白飯照顧經紀人的畫面，被Rain牢牢記在心裡，不是什麼華麗瞬間，也不是女神濾鏡，那種很生活、很真實的體貼，讓Raina第一次意識到「這個人不一樣」。反觀金泰希當下對Rain完全沒有戀愛想法，只覺得對方是一個非常努力、很拚的歌手與演員。之後的追求期，Rain幾乎是用「勤勞補習生模式」，除了上述的狂約吃飯，他之後的每次見面都會準備小禮物，蠟燭、裝滿歌曲的MP3、書本等等，一樣都不落，相當浪漫，尤其那本書還差點被金泰希完全忽略。她後來在節目上回憶，自己當時根本沒翻，放了很久，直到某天身心俱疲、煩惱一堆，隨手拿來看，才發現書的前面夾著一封Rain寫的信，內容沒有多煽情，卻在她最累的時候，讓她忍不住笑出來，也是在那一刻讓金泰希第一次卸下心防，主動傳訊息給Rain。金泰希說在那之前，她都是被動回訊，從不主動聯絡，因為怕對方誤會，但那天看完信件，她才真正第一次先聯繫了Rain，內容已經記不清楚，只記得是一句很單純的問候，這個看似微不足道的瞬間，卻成了2人感情真正開始的起點。