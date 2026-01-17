我是廣告 請繼續往下閱讀

▲RAIN今晚在台北小巨蛋開演唱會，帶來無數經典歌，但輪到《LA SONG》時，台下太過冷靜，讓他相當走心。（圖／記者林柏年攝）

小巨蛋歌迷太冷靜 RAIN唱到走心：為何不跳

▲RAIN台北小巨蛋演唱會吸引萬人朝聖。（圖／記者林柏年攝）

韓流天王，脫衣邊跑邊唱跳，體力之好完全看不出已經43歲，當他準備要表演經典歌曲《LA SONG》時，要求全場跳起來，但搖滾區歌迷堅持不跳，氣得天王搞笑指著粉絲：「為什麼不跳！」甚至把一位身材精壯的男歌迷拉上台質問，結果對方回他：「SORRY....」甚至用大拇指比出割脖的手勢開玩笑威脅，笑爆全場。《LA SONG》是RAIN的經典歌曲，他要表演前喊話一樓、二樓、三樓的粉絲跳起來，但喊了很久，搖滾區的觀眾就是不跳，天王直接停下腳步指著一樓歌迷：「為什麼不跳？」然後用食指跟中指比出二的手勢指向遠方，意識「我在看著你」！當《LA SONG》旋律一下，全場還是不跳，RAIN直接卡歌：「等一下等一下！」然後點名一位精壯的男性上台搞笑質問：「你為什麼沒跳？」對方緊張的回：「SORRY...」最後意思意思小跳一下，RAIN才放他回去並說：甚至比出大拇指劃脖子作勢威脅，搞笑到不行。沒想到表演完《LA SONG》，RAIN無奈的說：「剛剛那位男生還是沒有跳，我要寫在我的日記上，應該要問一下他叫什麼名字的。」此時全場坐下，他再氣喊：「為什麼坐下？」還狂說中文：「站起來！站起來！」，RAIN又說：「我DJ秀這段期間，那個男生還是沒跳，因為我只要盯上他，就會一直看，我會盯到最後的！」除了《LOVE STORY》跟火熱的DJ秀，RAIN也帶來無數經典歌，包含《GANG》、 《In My Bed》、《Only You》、、《It’s Raining》、還特別獻上跟宋慧喬主演的神劇《浪漫滿屋》的主題曲〈I DO〉，掀起韓劇迷滿滿回憶殺。