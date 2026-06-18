金曲獎將在6/27於台北小巨蛋登場，典禮主持人A-Lin也積極準備中，近期蠟燭兩頭燒的她，一邊準備金曲一邊忙於巡迴演唱會，日前前往鄭州開唱，一下飛機便迫不及待品嚐當地特色美食，更在 IG 上大方吃播。不僅嘴裡塞滿食物不斷誇讚「好吃」，甚至還突然向媽媽道歉，無厘頭且豪邁的模樣讓網友忍不住笑虧：「有喝酒嗎？」而金曲獎倒數一週，A-Lin經紀人也向《NOWNEWS今日新聞》分享：「目前都積極準備中，工作滿檔，沒有特別飲控。」
A-Lin鄭州開唱 深夜吃播喊：吃飯皇帝大
A-Lin 近期除了全力備戰金曲獎主持工作，巡迴演唱會也同步開跑。日前她飛抵鄭州開唱，沒想到一下飛機就直奔餐廳品嚐在地美食。向來幽默逗趣的她，還對著鏡頭大秀吃貨金句：「吃飯皇帝大，嘴巴要夠大！」隨後便毫無包袱地大快朵頤。在吃播影片中，A-Lin 先是塞了滿嘴的捲餅，吃到兩頰鼓鼓的還一邊對著鏡頭熱情比讚，一臉滿足的真性情模樣逗樂大批粉絲。
隨後，A-Lin 還吃了拌飯、海參、豆苗、鍋麵等食物，瞪大眼睛狂讚：「好好吃！」吃到一半更向媽媽道歉說：「媽媽對不起，我第一次吃到比妳還會煮豆苗的人。」影片讓網友看了猛吞口水，更留言表示：「看妳吃飯好像什麼都變得很好吃」、「這有喝酒嗎」、「可以常常錄吃播呀，好喜歡看」、「這裡面沒加酒精嗎？、「為什麼A-Lin的影片總是特別好看」、「為什麼我這個時間看到，很餓」、「敲碗A-Lin開美食頻道。」
A-Lin備戰金曲獎 經紀人鬆口：沒特別飲控
另外，端午節即將到來，正準備金曲獎的A-Lin被問到準備情況，以及是否為了飲控必須忌口，無法好好品嚐肉粽？對此A-Lin的經紀人則回覆《NOWNEWS今日新聞》：「目前都積極準備中，工作滿檔，沒有特別飲控。」
A-Lin此次將首度以主持人身分登上金曲舞台，不僅要獨挑大樑、掌控典禮全場，演唱的歌曲〈幸福在歌唱〉也入圍了本屆年度歌曲獎。身兼主持人與入圍作品演唱者雙重身分的她，格外受到矚目，A-Lin直言最大不同在於必須全程掌握典禮節奏：「每個時刻都需要注意整個節目的流程。」更笑說心境上最大的不同是「這次會從頭坐到底！」
資料來源：A-Lin IG
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A-Lin 近期除了全力備戰金曲獎主持工作，巡迴演唱會也同步開跑。日前她飛抵鄭州開唱，沒想到一下飛機就直奔餐廳品嚐在地美食。向來幽默逗趣的她，還對著鏡頭大秀吃貨金句：「吃飯皇帝大，嘴巴要夠大！」隨後便毫無包袱地大快朵頤。在吃播影片中，A-Lin 先是塞了滿嘴的捲餅，吃到兩頰鼓鼓的還一邊對著鏡頭熱情比讚，一臉滿足的真性情模樣逗樂大批粉絲。
隨後，A-Lin 還吃了拌飯、海參、豆苗、鍋麵等食物，瞪大眼睛狂讚：「好好吃！」吃到一半更向媽媽道歉說：「媽媽對不起，我第一次吃到比妳還會煮豆苗的人。」影片讓網友看了猛吞口水，更留言表示：「看妳吃飯好像什麼都變得很好吃」、「這有喝酒嗎」、「可以常常錄吃播呀，好喜歡看」、「這裡面沒加酒精嗎？、「為什麼A-Lin的影片總是特別好看」、「為什麼我這個時間看到，很餓」、「敲碗A-Lin開美食頻道。」
A-Lin備戰金曲獎 經紀人鬆口：沒特別飲控
另外，端午節即將到來，正準備金曲獎的A-Lin被問到準備情況，以及是否為了飲控必須忌口，無法好好品嚐肉粽？對此A-Lin的經紀人則回覆《NOWNEWS今日新聞》：「目前都積極準備中，工作滿檔，沒有特別飲控。」
A-Lin此次將首度以主持人身分登上金曲舞台，不僅要獨挑大樑、掌控典禮全場，演唱的歌曲〈幸福在歌唱〉也入圍了本屆年度歌曲獎。身兼主持人與入圍作品演唱者雙重身分的她，格外受到矚目，A-Lin直言最大不同在於必須全程掌握典禮節奏：「每個時刻都需要注意整個節目的流程。」更笑說心境上最大的不同是「這次會從頭坐到底！」