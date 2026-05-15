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▲鼓鼓（如圖）擔任金曲星光大道主持人，他表示有過一次主持經驗後，對整體流程也更有畫面與想像。（圖／台視提供）

《第37屆金曲獎頒獎典禮》將於6月27日在台北小巨蛋隆重登場，今（15）日正式公布典禮與星光大道主持人形象短片。「天生歌姬」A-Lin出道以來多次參與金曲盛會的她，此次將首度以主持人身分登上金曲舞台，她吐露心情現在仍覺得一切像是一場夢：「因為時間還沒到，還沒有真實感，但相信時間越來越逼近會更緊張A-Lin、更興奮。」另外，紅毯則由陳明珠攜手鼓鼓（呂思緯），全新組合替典禮增添亮點！A-Lin在形象影片中隨著音樂自在律動、沉浸於旋律之中，展現掌舵典禮的自信與從容，成功接下金曲獎頒獎典禮主持棒後，她也難掩既興奮又期待的心情，過去曾以入圍者、得獎者及表演嘉賓身分多次參與金曲盛會，今年除了將首度獨挑大樑、掌控典禮全場，演唱的歌曲〈幸福在歌唱〉同時也入圍了本屆年度歌曲獎。A-Lin身兼主持人與入圍作品演唱者雙重身分，格外受到矚目，她直言最大不同在於必須全程掌握典禮節奏：「每個時刻都需要注意整個節目的流程」，更笑說心境上最大的不同是「這次會從頭做到底。」星光大道將由陳明珠攜手鼓鼓（呂思緯）全新搭檔主持，兩人在形象影片中以輕鬆互動呈現紅毯準備過程，並分享本次造型概念與主持巧思。鼓鼓表示有過一次主持經驗後，對整體流程也更有畫面與想像，對於能站在金曲紅毯為大家服務感到非常開心，並將為每一組入圍者與嘉賓獻上祝福。《第37屆金曲獎頒獎典禮》將於6月27日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視於當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台與金曲YouTube播出。