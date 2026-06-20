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粽子大阪燒

▲端午節粽子如果吃不完，可以考慮做成創意料理。（圖／記者葉政勳攝）

▲吃不完的粽子可做成粽子大阪燒。（圖／翻攝自桂冠窩廚房）

竹筍粽子鹹粥

焗烤番茄鑲肉粽

端午節過了，家裡冰箱卻還有一堆粽子沒吃完嗎？粽子吃太多又很膩，現在不用擔心，有營養師分享「粽子創意吃法」，像是粽子大阪燒、竹筍粽子鹹粥、焗烤番茄鑲肉粽等，不僅可以讓你消耗粽子，又吃得健康。桂冠窩廚房曾請營養師Sabbi分析粽子的營養價值，粽子通常是由較難消化的糯米、油脂含量高的三層肉、鹹蛋黃、花生，以及少量香菇、竹筍等蔬菜組成，因此吃粽子時要適量，不要把粽子當點心吃，可以在吃粽子時，搭配清燙蔬菜、竹筍湯等，增加膳食纖維攝取。如果粽子吃不完，也能搭配蔬菜再製成創意料理。高麗菜 90g胡蘿蔔 15g青蔥 1支洋蔥 25g鹹粽子 1顆麵粉 20g雞蛋 1顆（可以水替代）海苔粉或海苔香鬆 少許美乃滋 少許鹽巴 少許1、解凍後的粽子去除粽葉之後，用保鮮膜包起來，捏成厚圓餅狀。2、把粽子餅放入平底鍋，以鍋鏟壓出直徑約15到20公分大的圓餅，乾鍋煎到雙面微焦，起鍋備用。3、將高麗菜、胡蘿蔔、洋蔥切絲，青蔥切段，雞蛋打散備用。4、麵粉過篩，加入蛋液攪拌成優格狀，再加入蔬菜、鹽巴拌勻。5、使用原本的平底鍋，中小火煎蔬菜麵糊，以鍋鏟整成圓餅狀，蓋鍋蓋雙面各煎3分鐘，至底面焦黃。6、在粽子餅上疊蔬菜餅，撒海苔粉、擠美乃滋完成。營養師黃君聖表示，每顆肉粽的熱量約有500到600大卡，吃肉粽的時候，要多搭配蛋白質和蔬菜，讓飲食比較均衡。黃君聖也請了「急智料理王」安媽示範竹筍粽子鹹粥。肉粽內含糯米、香菇以及肉塊，所以只要另外加入正當季的綠殼筍或是其他的筍子，就能補充纖維質，又能把粽子變成美味鹹粥。可先把蔥花、香菜、洋蔥等爆香提味，再加入切好的筍子、雞高湯、水，也可以加一些干貝提鮮，稍微煮滾之後把肉粽放進去打散，就是一鍋美味的竹筍粽子粥。國健署也邀請阿爾法餐飲集團主廚陳之穎，運用在地、當季蔬果設計擁有異國風味的粽子創意料理，讓端午節也能吃出健康。把番茄切一半當成盅，把肉粽弄散，加入黃甜椒、毛豆、紫蘇等拌勻，填入番茄盅，上面撒上起司，放進烤箱焗烤。番茄、甜椒有茄紅素及β胡蘿蔔素等營養素。