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▲哈蘭德最近在Threads上超紅，各種迷因瘋傳。（圖／翻攝Threads）

▲WBC開打後，大谷翔平的各種迷因照瘋傳也在社群瘋傳。（圖／翻攝Threads）

2026年足球世界盃開打，頂級球星厄林哈蘭德（Erling Braut Haaland）場上場下都自帶流量，最近更因代言中國飲料品牌王老吉，，直接把亞洲網友笑到沒辦法好好看球。也因為這波操作太有喜感，不少人開始翻出哈蘭德的照片，發現他跟爺爺長超像，「比哈蘭德更像哈蘭德！」也發現身高195公分的他以前金髮碧眼、帥到像北歐王子，如今卻越走越迷因路線，網友笑虧：「明明可以靠臉吃飯，偏偏要把自己活成表情包！」哈蘭德球技強到不用多說，最近被討論最瘋的反而是他的「顏值成長史」，球迷翻出他從短髮到長髮的各種球場畫面，從胯下被踢、比出L手勢，到張嘴大叫、駝背盯人，每一張迷因都讓網友笑到投降：「有顏值就任性！」更好笑的是，這股迷因考古還一路挖到家族史，有人貼出哈蘭德爺爺最近看比賽的轉播畫面，直呼根本是「老版哈蘭德」，甚至笑說：「比哈蘭德還要哈蘭德。」祖孫倆基因複製貼上，笑爆網友：「連迷因代代相傳！」哈蘭德這種「場上巨星、場下迷因」的反差，也讓人想到大谷翔平，因為大谷在球場上也是英姿煥發，，先前在WBC經典賽期間，還和韓國隊金慧成上演鬼抓人畫面，瞬間被Threads做成各種梗圖瘋傳，甚至傳出日本電視台為了守護形象，特別下令「大谷任何看起來奇怪，或表情不好看的畫面都不要播」。