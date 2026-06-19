療癒散步手遊《Pikmin Bloom》近日因一對情侶「玩到分手」引發熱議，一名男網友分享，自己為了遠距離女友半夜找蘑菇、天天種花、蒐集飾品皮克敏，卻因遊戲進度不如預期，遭到責怪、封鎖，最後選擇分手，並退坑皮克敏。《NOWNEWS今日新聞》針對此事採訪兩性專家吳娟瑜，專家表示「這起事件真正考驗的不是遊戲能力，而是兩人是否具備共同經營感情、處理衝突的決心。」
原PO在 Dcard 分享，自己與遠距離女友一起玩《Pikmin Bloom》，原本因共同遊戲培養感情，長期承擔各種任務壓力，覺得自己的付出沒被看見，反而被責怪「沒在用心」，只好心寒分手。事件曝光後，引發大批網友討論，不少人認為「真正的問題不是遊戲，而是兩人的相處模式」。
找不到蘑菇只是考驗 真正難的是相處
吳娟瑜指出，情侶既然承諾彼此是男女朋友，就代表未來的人生需要共同成長，不論遇到的是工作、家庭，或是遊戲中的找蘑菇、解任務，都只是不同形式的考驗。她認為「找不到蘑菇就吵架，其實就是一個考驗，看看兩個人能不能一起解決問題，而不是互相責怪」，這次事件讓雙方更了解彼此的性格、情緒反應，以及處理壓力的方式，可以判斷對方是不是自己要走下去的伴侶。
針對事件中女方因遊戲進度不順，多次封鎖、責怪甚至辱罵男友，吳娟瑜認為，從描述來看，女方在情緒處理上仍不夠成熟，容易太快下結論，也習慣將責任歸咎於對方。健康的伴侶關係應該是共同面對問題，而不是一有挫折就責怪另一半，否則再小的事情都可能演變成感情衝突。
付出要心甘情願 關係也需要界線
對於男方一路配合女友找蘑菇、種花、探測，甚至購買遊戲道具補償，吳娟瑜則提醒「付出要心甘情願」，她表示人與人相處需要界線，如果一方長期付出過多，卻沒有察覺自己的委屈，最後又開始心生不甘，關係就容易失衡。「很多人在感情裡，一開始很願意付出，但後來發現自己越做越多，心裡卻越來越不舒服，這時候就要停下來調整，而不是一直累積情緒。」
愛情自主權在自己 不適合見好就收
至於原PO最後選擇分手，吳娟瑜認為，答案始終掌握在當事人手上，每個人都有愛情自主權。她表示，一段感情是否繼續，沒有標準答案。在相處過程中，若發現彼此價值觀、情緒管理方式落差太大，就應該「且走且看、且調整」，如果發現對彼此有錯誤期待，也要適時修正。她也提醒，若真的決定分開，「分手也要用有智慧的方式」，不要在情緒最激動時做決定，而是理性思考彼此是否還適合同行。
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吳娟瑜指出，情侶既然承諾彼此是男女朋友，就代表未來的人生需要共同成長，不論遇到的是工作、家庭，或是遊戲中的找蘑菇、解任務，都只是不同形式的考驗。她認為「找不到蘑菇就吵架，其實就是一個考驗，看看兩個人能不能一起解決問題，而不是互相責怪」，這次事件讓雙方更了解彼此的性格、情緒反應，以及處理壓力的方式，可以判斷對方是不是自己要走下去的伴侶。
針對事件中女方因遊戲進度不順，多次封鎖、責怪甚至辱罵男友，吳娟瑜認為，從描述來看，女方在情緒處理上仍不夠成熟，容易太快下結論，也習慣將責任歸咎於對方。健康的伴侶關係應該是共同面對問題，而不是一有挫折就責怪另一半，否則再小的事情都可能演變成感情衝突。
對於男方一路配合女友找蘑菇、種花、探測，甚至購買遊戲道具補償，吳娟瑜則提醒「付出要心甘情願」，她表示人與人相處需要界線，如果一方長期付出過多，卻沒有察覺自己的委屈，最後又開始心生不甘，關係就容易失衡。「很多人在感情裡，一開始很願意付出，但後來發現自己越做越多，心裡卻越來越不舒服，這時候就要停下來調整，而不是一直累積情緒。」
愛情自主權在自己 不適合見好就收
至於原PO最後選擇分手，吳娟瑜認為，答案始終掌握在當事人手上，每個人都有愛情自主權。她表示，一段感情是否繼續，沒有標準答案。在相處過程中，若發現彼此價值觀、情緒管理方式落差太大，就應該「且走且看、且調整」，如果發現對彼此有錯誤期待，也要適時修正。她也提醒，若真的決定分開，「分手也要用有智慧的方式」，不要在情緒最激動時做決定，而是理性思考彼此是否還適合同行。