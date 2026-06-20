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▲LiSA在小巨蛋後台邊化妝邊吃芒果。（圖／X@LiSA_OLiVE）

▲FTISLAND在信義區表演時，也被台灣芒果收服。（圖／記者陳雅蘭攝）

日本動漫《鬼滅之刃》御用歌姬LiSA迎來出道15週年，不只帶來〈紅蓮華〉、〈炎〉等經典歌曲，更徹底融入台灣模式，從舞台上狂喊「小籠包一籠」、「珍珠奶茶一個」，還學會年輕人流行語「ㄅ級分」，下班後甚至開直播吃零食。到了第二天演出前，她再度曬出後台美食照，大啖台灣芒果、麻辣鍋等在地美食，完全被台灣味收服。LiSA每次來台都會努力用中文和粉絲互動，昨晚演唱會上不但點名小籠包、珍珠奶茶，還突然冒出一句「ㄅ級分」，笑翻全場。她透露知道只要講出這句話，大家一定會有反應，所以特地學起來，成功炒熱現場氣氛。今晚正式迎來Day2演出前，LiSA也在X曬出後台準備照，只見桌上擺滿麻辣鍋、酸辣湯、小籠包、酸梅汁等台灣美食，旁邊還有一大盒切好的芒果。她開心拿著筷子準備開吃，並寫下：「台北小巨蛋Day2🏟️請大家多多指教😋」，演出之餘也沒錯過大啖台灣美食的機會。最近台灣芒果真的夯到不行，愛文芒果日前還成功打進法國市場，即使每公斤售價高達60歐元（約新台幣2200元），依舊熱賣到供不應求，不少旅居法國的台灣人都分享，超市上架後短短2天就被掃光。巧的是，昨晚突襲信義區街頭開唱的韓國樂團，主唱李洪基現場咬下一口後瞬間瞪大雙眼，驚呼實在太好吃，之後還特地在社群曬出一系列吃芒果的照片，讓「台灣芒果外交」意外再添一筆戰績。