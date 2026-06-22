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▲網友在Threads上分享被公車急煞「噴飛」的經驗，不僅引發網友共鳴，張語希營養師更留言提到：「要想平時動的順，蛋白質跟鈣質的補充就很重要。」（圖／擷自Threads @yuyuchen2083）

▲日常搬重物，其實都是全身核心大考。瑞穗鮮乳幫你把蛋白質和鈣質一次補充。（圖／NOWNEWS攝）

▲連續9年榮獲世界金獎的瑞穗鮮乳，用滿滿的雙效營養，好好陪伴你的每一天。（圖／NOWNEWS攝）

▲想要運動不卡關，只補蛋白質可不夠。鈣質一起補，肌肉骨骼互相挺，運動起來才更靈活有力。（圖／NOWNEWS攝）

以為只有跑步、重訓才會用到全身的肌肉嗎？近日一名網友在Threads上發文表示，因公車駕駛加速又急煞，導致他因慣性失去重心，一路「噴飛」到車頭，釣出一票民眾笑稱該多「補」一下身體再來搭大眾運輸工具。但其實無論通勤、爬樓梯、提重物、久站等日常時刻，都仰賴肌肉與骨骼協作，才能維持身體穩定與生活行動力。張語希營養師海巡貼文時留言提到，「像公車突然急煞時，腿部肌肉、核心、骨骼要一起協調，才比較站得穩、撐得住。要想平時動的順，蛋白質跟鈣質的補充就很重要，而牛奶就是民眾在日常中較容易接觸到的優質蛋白質來源。」營養師強調，平常攝取蛋白質跟鈣質很重要，蛋白質有助於肌肉生長與組織修復；鈣質則能維持骨骼與牙齒健康。兩種營養素缺一不可，相輔相成才是日常生活中支撐身體的重要關鍵。近年來一般民眾越來越重視蛋白質攝取，健身、運動等，都會提到蛋白質的重要性。而近期營養師也提出應該同時補充蛋白質與鈣質的新觀點，不過從現代人飲食習慣來看，許多上班族、外食族生活忙碌，若只專注於攝取蛋白質，忽視鈣質的營養補充，可能得不償失。與其等到運動時才攝取，不如盡早將蛋白質與鈣質納入早餐、下午點心或睡前飲品等日常時刻，讓營養補給變得更自然、簡單。張語希營養師推薦，「鮮乳」即是能同時補充蛋白質與鈣質的雙效選擇，其中動物性蛋白質吸收利用率更佳，是一般民眾較方便取得的營養來源。瑞穗鮮乳是台灣第一瓶連續9年獲得世界品質評鑑大賞金獎肯定的鮮乳品牌，無論搭配早餐、沖泡飲品或睡前溫熱飲用，菜單不僅不重複、無聊，還能日復一日補足營養，一舉兩得。日常活動除了搭公車抗衡慣性之外，踮腳拿取高處的物品、雙手扭轉瓶蓋等動作，都涉及全身肌肉與骨骼的協作。因此，除了留意蛋白質攝取外，也應重視鈣質補充，避免因鈣質不足影響骨骼健康。透過均衡飲食與適量攝取乳製品，有助補充蛋白質與鈣質，維持身體機能與行動力，從容應對各種日常挑戰。