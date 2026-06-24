恐怖漫畫女王「富江」變身 Hello Kitty 辣妹！日本模型盛會 Good Smile Fest 2026 近日公開《伊藤潤二 × 三麗鷗》全新聯名模型，由經典角色「富江」化身 Y2K 辣妹，從紅色蝴蝶結、Kitty 書包到學生制服，每個細節都充滿巧思，消息曝光後立刻引發暴動，粉絲直呼「這不是富江，是我的心靈捕手」。巧合的是，《伊藤潤二展》目前正在台北展出，而 Hello Kitty 海外巡迴展也將於下月在高雄登場，兩大人氣 IP 近期同步在台灣掀起話題。
富江變身 Y2K 辣妹 Hello Kitty 細節滿滿
此次公開的是《伊藤潤二 × 三麗鷗》系列「辣妹富江 × Hello Kitty」比例模型，目前仍為監修中原型，尚未公布售價與發售日期。在公開畫面中可見，富江一改過去陰森、神祕的形象，以 Y2K 辣妹風格現身，頭上戴著 Hello Kitty 經典紅色蝴蝶結，蹲坐在 Hello Kitty 臉型底座上，背著掛滿 Kitty 玩偶、吊飾與貼紙的學生書包，身上的絲襪、大腿貼紙、泡泡襪等配件也全部融入 Kitty 元素，保留富江招牌冷豔神情的同時，又增添可愛氛圍，形成恐怖與療癒並存的反差魅力。
事實上，伊藤潤二與三麗鷗並非首次合作，雙方先前便推出一系列聯名企劃，將《富江》、《雙一》等角色與 Hello Kitty、酷洛米等三麗鷗明星角色結合，憑藉「恐怖漫畫 × 可愛角色」的強烈反差迅速爆紅，也推出插畫、周邊商品等作品，深受粉絲喜愛。
台灣正掀雙熱潮 《伊藤潤二展》開展、Hello Kitty 巡迴展接力
值得一提的是，兩大 IP 最近也正好在台灣掀起熱潮。《伊藤潤二展 誘惑》目前正在台北松山文創園區4號倉庫展出，展期至9月底，除了展出《富江》、《漩渦》、《雙一》等經典作品原畫與高精細複製原畫外，伊藤潤二日前更親自來台出席開幕活動，分享創作理念，吸引大批漫畫迷朝聖。
另一方面，《Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－》也將於7月3日起在高雄新光三越左營店登場，展覽將回顧 Hello Kitty 超過50年來不同時期的造型與設計演變，並展出限定周邊、藝術聯名作品及互動體驗區，預料也將吸引不少三麗鷗粉絲參觀。在台灣兩檔展覽接力登場之際，「富江 × Hello Kitty」模型又驚喜曝光，讓不少粉絲笑稱，今年夏天根本就是「伊藤潤二與 Hello Kitty 年」。
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此次公開的是《伊藤潤二 × 三麗鷗》系列「辣妹富江 × Hello Kitty」比例模型，目前仍為監修中原型，尚未公布售價與發售日期。在公開畫面中可見，富江一改過去陰森、神祕的形象，以 Y2K 辣妹風格現身，頭上戴著 Hello Kitty 經典紅色蝴蝶結，蹲坐在 Hello Kitty 臉型底座上，背著掛滿 Kitty 玩偶、吊飾與貼紙的學生書包，身上的絲襪、大腿貼紙、泡泡襪等配件也全部融入 Kitty 元素，保留富江招牌冷豔神情的同時，又增添可愛氛圍，形成恐怖與療癒並存的反差魅力。
事實上，伊藤潤二與三麗鷗並非首次合作，雙方先前便推出一系列聯名企劃，將《富江》、《雙一》等角色與 Hello Kitty、酷洛米等三麗鷗明星角色結合，憑藉「恐怖漫畫 × 可愛角色」的強烈反差迅速爆紅，也推出插畫、周邊商品等作品，深受粉絲喜愛。
值得一提的是，兩大 IP 最近也正好在台灣掀起熱潮。《伊藤潤二展 誘惑》目前正在台北松山文創園區4號倉庫展出，展期至9月底，除了展出《富江》、《漩渦》、《雙一》等經典作品原畫與高精細複製原畫外，伊藤潤二日前更親自來台出席開幕活動，分享創作理念，吸引大批漫畫迷朝聖。
另一方面，《Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－》也將於7月3日起在高雄新光三越左營店登場，展覽將回顧 Hello Kitty 超過50年來不同時期的造型與設計演變，並展出限定周邊、藝術聯名作品及互動體驗區，預料也將吸引不少三麗鷗粉絲參觀。在台灣兩檔展覽接力登場之際，「富江 × Hello Kitty」模型又驚喜曝光，讓不少粉絲笑稱，今年夏天根本就是「伊藤潤二與 Hello Kitty 年」。