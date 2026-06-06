今年暑假最可愛的 Hello Kitty 將前進高雄！海外巡迴台灣首站掀起熱潮的「Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－」，將於7月3日起在新光三越高雄左營店登場。展覽集結 Hello Kitty 50年來的經典收藏、珍貴玩偶、歷代聯名商品與原創影像作品，更推出台灣限定沉浸式投影互動體驗，帶領粉絲走進Hello Kitty的可愛世界。
珍貴玩偶、聯名收藏 回顧 Hello Kitty 50年經典
本次展覽以「當我改變時，Kitty 也跟著蛻變」為主題，打造多個沉浸式展區。其中「Hello! You」展區特別展出珍貴的初代 Kitty 複製絨毛玩偶，以「Hello Kitty 來到你的世界」為概念迎接觀眾；「Hello! Memories」則透過豐富的展示回顧 Hello Kitty 從周邊商品一路成為全球人氣 IP 的歷程。展覽主打無論是陪伴 Kitty 長大的資深粉絲，或是第一次接觸的新世代觀眾，都能在展覽中找到屬於自己的回憶與感動。
從1974年誕生至今，Hello Kitty 不僅成為三麗鷗最具代表性的角色之一，更透過不同時代的造型、聯名合作與跨界企劃持續進化，影響力遍及全球。展覽透過珍貴展品與歷史資料，讓觀眾得以近距離感受這位經典角色如何跨越世代，成為無數人共同的童年記憶。
台灣限定互動體驗 與Hello Kitty同框拍照
除了經典展品外，本次高雄場也將帶來台灣限定內容。「Hello! Style」展區結合大型螢幕與沉浸式投影技術打造《Touch Hello Kitty》互動體驗，參觀者可直接與畫面中的Kitty互動，感受角色歷年不同造型與設計風格的變化。
「Hello! Evolution」展區將播放由日本影像導演牧野惇特別打造的原創影像作品，以細膩畫面呈現Hello Kitty自1974年誕生以來，50年間持續蛻變卻始終受到喜愛的魅力。展區中的「Hello! Collaboration」也同步展出日本各地限定 Hello Kitty 及歷年聯名商品，帶領粉絲回顧Hello Kitty多年來橫跨時尚、藝術、動漫與生活品牌的合作軌跡。
「Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－」採線上預約入場制，預售單人票360元，6月4日中午12點起於各大售票平台開賣。
🟡 「Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－」
📌 地點： 新光三越高雄左營店 10F
📌 日期： 2026年7月3日～2026年8月30日
📌 時間： 11：00～22：00（依百貨營業時間為準）
📌 票價：
▪️預售單人票 NT$360
📌 售票通路：
▪️博客來售票網
▪️MyAnime Square
▪️Klook
▪️FamiTicket（全家）
▪️ibon
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本次展覽以「當我改變時，Kitty 也跟著蛻變」為主題，打造多個沉浸式展區。其中「Hello! You」展區特別展出珍貴的初代 Kitty 複製絨毛玩偶，以「Hello Kitty 來到你的世界」為概念迎接觀眾；「Hello! Memories」則透過豐富的展示回顧 Hello Kitty 從周邊商品一路成為全球人氣 IP 的歷程。展覽主打無論是陪伴 Kitty 長大的資深粉絲，或是第一次接觸的新世代觀眾，都能在展覽中找到屬於自己的回憶與感動。
從1974年誕生至今，Hello Kitty 不僅成為三麗鷗最具代表性的角色之一，更透過不同時代的造型、聯名合作與跨界企劃持續進化，影響力遍及全球。展覽透過珍貴展品與歷史資料，讓觀眾得以近距離感受這位經典角色如何跨越世代，成為無數人共同的童年記憶。
除了經典展品外，本次高雄場也將帶來台灣限定內容。「Hello! Style」展區結合大型螢幕與沉浸式投影技術打造《Touch Hello Kitty》互動體驗，參觀者可直接與畫面中的Kitty互動，感受角色歷年不同造型與設計風格的變化。
「Hello! Evolution」展區將播放由日本影像導演牧野惇特別打造的原創影像作品，以細膩畫面呈現Hello Kitty自1974年誕生以來，50年間持續蛻變卻始終受到喜愛的魅力。展區中的「Hello! Collaboration」也同步展出日本各地限定 Hello Kitty 及歷年聯名商品，帶領粉絲回顧Hello Kitty多年來橫跨時尚、藝術、動漫與生活品牌的合作軌跡。
🟡 「Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－」
📌 地點： 新光三越高雄左營店 10F
📌 日期： 2026年7月3日～2026年8月30日
📌 時間： 11：00～22：00（依百貨營業時間為準）
📌 票價：
▪️預售單人票 NT$360
📌 售票通路：
▪️博客來售票網
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