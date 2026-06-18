《伊藤潤二展 誘惑》日本恐怖漫畫大師伊藤潤二大型原畫展，將於19日起在松山文創園區4號倉庫登場，台灣作為海外巡迴首站，展覽集結超過300件展品，不只有《富江》、《漩渦》、《雙一》等經典代表作，還規劃《漩渦》互動拍照、DIY拍貼機、鏡面打卡區，以多款台灣限定周邊商品。《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪展場，整理7大必看亮點，帶觀眾一次掌握這場恐怖漫畫盛宴。
亮點一：特別設計主視覺 進場先抽籤挑戰「大凶」
本次展覽主視覺是伊藤潤二特別為《伊藤潤二展 誘惑》重新設計，以眾所周知的美女富江「誘惑」觀眾為主軸，打造《富江 Cheek Love》，融合伊藤潤二招牌的細膩線條與詭譎氛圍，一走進展場就能感受到富有張力的恐怖宇宙。
入口處設有以《至死不渝的愛》為主題打造的抽籤體驗，伊藤潤二透露，這次特別提高「大凶」比例，希望大家都能親自試試手氣，在踏入恐怖世界前，先迎接第一道命運考驗。
亮點二：互動拍照變漫畫主角 巨大《漩渦》燈籠超震撼
《漩渦》互動式多媒體藝術展示千萬不能錯過，只要站在螢幕前約1分鐘，系統便會自動辨識人臉、倒數拍照，讓觀眾的臉一步步被漩渦吞噬，最後生成漫畫分鏡般的畫面，化身伊藤潤二作品中的角色。現場可多人一起體驗、拍照，但禁止錄影。
懸掛空中的大《漩渦》燈籠千萬不要忽視，搭配昏暗燈光與黑白漫畫畫面，營造出濃厚的不安氛圍，也成為駐足拍照的人氣景點。
亮點三：超過300件展品 經典代表作一次收藏
本次展覽集結超過300件展品，以高品質複製原畫呈現伊藤潤二獨特的黑白線條美學。包括《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》、《雙一》、《人頭氣球》、《至死不渝的愛》等代表作品皆能一次欣賞，依照不同主題規劃展區，帶領觀眾一步步走進伊藤潤二的恐怖宇宙。
其中《雙一》展區更特別展出角色履歷，從生日、血型、身高、體重到個性、興趣等人物設定一應俱全，讓觀眾能更深入認識這位叼著鐵釘、性格古怪的經典角色。
亮點四：揭開恐怖大師養成祕密 經典收藏、富江模型必看
除了原畫作品外，現場也播放伊藤潤二創作訪談影片，分享創作靈感與一路走來的歷程，並展示他珍藏多年的漫畫、書籍、電影等收藏，讓觀眾一窺究竟是哪些作品，塑造出這位享譽國際的恐怖漫畫大師。
此外，由知名模型師藤本圭紀打造、伊藤潤二親自監修的《富江》模型也同步展出，從神情、肌膚紋理到分裂姿態都高度還原。伊藤潤二在記者會上也特別點名推薦，希望觀眾到場後能駐足細細欣賞，感受作品精緻的細節與工藝。
亮點五：鏡面打卡區、DIY拍貼機超好拍
展場後段打造大型鏡面打卡區，鏡中搭配漫畫角色，臨走之前別忘了跟作品角色自拍留念。出口附近設有DIY拍貼機，能拍攝專屬紀念照片，讓粉絲把這趟恐怖之旅帶回家。
亮點六：限定周邊超欠買 富江提袋、收納盒一次收
現場販售多款限定商品，包括《富江》系列收納盒、托特包、壓克力吊飾、資料夾、明信片、海報、文具用品等，也推出多款彩色版《富江》設計商品，其中以富江插畫托特包、收納盒最吸睛。
亮點七：填問卷送小禮物 別急著離場
展覽最後設有問卷活動，只要完成指定問卷，就能獲得限定小禮物一份，替這趟恐怖旅程留下紀念，也建議觀眾離開前別忘了參加。
🟡《伊藤潤二展 誘惑》展覽資訊
📌日期：2026年6月19日（五）至9月28日（一）
📌地點：松山文創園區4號倉庫
📌時間：週一至週日10:00至18:00（17:30停止售票及入場）
📌票價資訊：
■ 展期單人票：480元
■ 展期雙人票：900元（須2人同時入場）
■ 現場優待票：450元
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次展覽主視覺是伊藤潤二特別為《伊藤潤二展 誘惑》重新設計，以眾所周知的美女富江「誘惑」觀眾為主軸，打造《富江 Cheek Love》，融合伊藤潤二招牌的細膩線條與詭譎氛圍，一走進展場就能感受到富有張力的恐怖宇宙。
亮點二：互動拍照變漫畫主角 巨大《漩渦》燈籠超震撼
《漩渦》互動式多媒體藝術展示千萬不能錯過，只要站在螢幕前約1分鐘，系統便會自動辨識人臉、倒數拍照，讓觀眾的臉一步步被漩渦吞噬，最後生成漫畫分鏡般的畫面，化身伊藤潤二作品中的角色。現場可多人一起體驗、拍照，但禁止錄影。
亮點三：超過300件展品 經典代表作一次收藏
本次展覽集結超過300件展品，以高品質複製原畫呈現伊藤潤二獨特的黑白線條美學。包括《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》、《雙一》、《人頭氣球》、《至死不渝的愛》等代表作品皆能一次欣賞，依照不同主題規劃展區，帶領觀眾一步步走進伊藤潤二的恐怖宇宙。
亮點四：揭開恐怖大師養成祕密 經典收藏、富江模型必看
除了原畫作品外，現場也播放伊藤潤二創作訪談影片，分享創作靈感與一路走來的歷程，並展示他珍藏多年的漫畫、書籍、電影等收藏，讓觀眾一窺究竟是哪些作品，塑造出這位享譽國際的恐怖漫畫大師。
展場後段打造大型鏡面打卡區，鏡中搭配漫畫角色，臨走之前別忘了跟作品角色自拍留念。出口附近設有DIY拍貼機，能拍攝專屬紀念照片，讓粉絲把這趟恐怖之旅帶回家。
現場販售多款限定商品，包括《富江》系列收納盒、托特包、壓克力吊飾、資料夾、明信片、海報、文具用品等，也推出多款彩色版《富江》設計商品，其中以富江插畫托特包、收納盒最吸睛。
展覽最後設有問卷活動，只要完成指定問卷，就能獲得限定小禮物一份，替這趟恐怖旅程留下紀念，也建議觀眾離開前別忘了參加。
📌日期：2026年6月19日（五）至9月28日（一）
📌地點：松山文創園區4號倉庫
📌時間：週一至週日10:00至18:00（17:30停止售票及入場）
📌票價資訊：
■ 展期單人票：480元
■ 展期雙人票：900元（須2人同時入場）
■ 現場優待票：450元
更多「端午連假」相關新聞。