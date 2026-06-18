日本恐怖漫畫大師伊藤潤二今（18）日出席《伊藤潤二展 誘惑》開幕記者會，睽違3年再度訪台，也是他第6次來到台灣。除了分享展覽創作理念，他也一口氣公開最新工作進度，不僅透露全新漫畫連載籌備中，也預告真人劇、Netflix 影集等多部作品將陸續與粉絲見面。
《富江》化身「誘惑」主視覺 首次大型原畫展登台
伊藤潤二身穿《伊藤潤二展 誘惑》聯名T恤現身松菸，談到再次來台，表示「自己雖然經常因工作飛往世界各地，但次數最多的就是台灣，如今已是第6次訪台，幾乎可以說是第二個故鄉。」
說到《伊藤潤二展 誘惑》的主題，伊藤潤二表示，本次特別繪製全新主視覺，以「誘惑」為核心，選擇大家最熟悉的《富江》擔任主角，希望透過她兼具美麗與危險的形象，「誘惑」觀眾一步步走進展場，觀賞其筆下詭譎又迷人的恐怖世界。
藤本圭紀打造富江模型 台北限定互動別錯過
展場入口設有伊藤潤二以《至死不渝的愛》為靈感打造的抽籤體驗，他笑說「大凶」比例相當高，歡迎大家挑戰。此外，伊藤潤二特別推薦由知名模型師藤本圭紀打造的「富江」模型，表示細節非常精緻，值得大家駐足欣賞。
他也分享，過去雖曾舉辦鬼屋、沉浸式互動等不同形式的展覽，但以「原畫」為核心的大型展覽相當少見，雖然現場展出的是高品質複製原畫，但完整保留筆觸與細節，希望大家能放慢腳步，好好欣賞作品。展覽後段特別打造台北展限定鏡面拍照區，讓粉絲能與多位經典角色同框，留下專屬於這次展覽的觀展回憶。
《白鯨記》化身漫畫、新作推出 恐怖宇宙持續擴張
談到最新創作，伊藤潤二透露，目前正籌備全新漫畫連載，靈感來自美國文學巨擘赫爾曼・梅爾維爾（Herman Melville）的經典小說《白鯨記》。他將故事重新發想成「鯨魚怪物的復仇」，打造屬於伊藤潤二風格的全新恐怖漫畫。
除了漫畫新作外，伊藤潤二也透露，真人影集《伊藤潤二 恐怖世界》將於7月3日在日本東京電視台播出。另一部 Netflix 臺劇《聰明鎮》則將於7月28日上線，《聰明鎮》融合《富江》、《蛞蝓少女》、《至死不渝的愛》等多部經典作品元素，由梁詠琪、陳姸霏及小S女兒許曦文等人主演。
伊藤潤二表示，大家很期待的電視動畫第三彈《伊藤潤二 CRIMSON》目前仍在製作中，希望粉絲再耐心等待。一系列計劃陸續推出，漫畫、真人劇、動畫等不同形式的作品都將帶領更多觀眾進入伊藤潤二恐怖又充滿美學張力的世界。
🟡《伊藤潤二展 誘惑》展覽資訊
📌日期：2026年6月19日（五）至9月28日（一）
📌地點：松山文創園區4號倉庫
📌時間：週一至週日10:00至18:00（17:30停止售票及入場）
📌票價資訊：
■ 展期單人票：480元
■ 展期雙人票：900元（須2人同時入場）
■ 現場優待票：450元
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伊藤潤二身穿《伊藤潤二展 誘惑》聯名T恤現身松菸，談到再次來台，表示「自己雖然經常因工作飛往世界各地，但次數最多的就是台灣，如今已是第6次訪台，幾乎可以說是第二個故鄉。」
藤本圭紀打造富江模型 台北限定互動別錯過
展場入口設有伊藤潤二以《至死不渝的愛》為靈感打造的抽籤體驗，他笑說「大凶」比例相當高，歡迎大家挑戰。此外，伊藤潤二特別推薦由知名模型師藤本圭紀打造的「富江」模型，表示細節非常精緻，值得大家駐足欣賞。
談到最新創作，伊藤潤二透露，目前正籌備全新漫畫連載，靈感來自美國文學巨擘赫爾曼・梅爾維爾（Herman Melville）的經典小說《白鯨記》。他將故事重新發想成「鯨魚怪物的復仇」，打造屬於伊藤潤二風格的全新恐怖漫畫。
除了漫畫新作外，伊藤潤二也透露，真人影集《伊藤潤二 恐怖世界》將於7月3日在日本東京電視台播出。另一部 Netflix 臺劇《聰明鎮》則將於7月28日上線，《聰明鎮》融合《富江》、《蛞蝓少女》、《至死不渝的愛》等多部經典作品元素，由梁詠琪、陳姸霏及小S女兒許曦文等人主演。
伊藤潤二表示，大家很期待的電視動畫第三彈《伊藤潤二 CRIMSON》目前仍在製作中，希望粉絲再耐心等待。一系列計劃陸續推出，漫畫、真人劇、動畫等不同形式的作品都將帶領更多觀眾進入伊藤潤二恐怖又充滿美學張力的世界。
📌日期：2026年6月19日（五）至9月28日（一）
📌地點：松山文創園區4號倉庫
📌時間：週一至週日10:00至18:00（17:30停止售票及入場）
📌票價資訊：
■ 展期單人票：480元
■ 展期雙人票：900元（須2人同時入場）
■ 現場優待票：450元
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