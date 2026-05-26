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▲伊藤潤二原創改編影集《聰明鎮》，小S女兒許曦文大膽挑戰「蛞蝓少女」的驚悚還原度極高。（圖／奇蹟映畫所）

小S女兒許曦文正式出道 香港女神梁詠琪跨海飆戲

▲梁詠琪跨海接演台劇《聰明鎮》，與金馬新人陳姸霏在劇中飾演因升學體制而關係緊繃的單親母女，兩大實力派演員的眼神交鋒充滿心理攻防張力。（圖／奇蹟映畫所）

▲台劇《聰明鎮》將在第 28 屆台北電影節迎來世界首映，劇中經典恐怖角色「雙一」頭綁蠟燭、口含鐵釘的招牌驚悚造型首度在大銀幕亮相。（圖／台北電影節）

2026第28屆台北電影節今（26）日揭曉備受期待的「星光首映」與「廣角台灣」片單，除了本屆影展大使曾敬驊帶來全日語飆戲的壓軸新作外，更投下全台影迷期盼已久的震撼彈，宣布由奇蹟映畫製作、恐怖大師伊藤潤二親自監修的年度指標真人影集《聰明鎮》第1至2集，將在台北電影節進行全球首映。今年影展大使曾敬驊不僅擔綱宣傳，更與日本影后岸井雪乃攜手在新作《鼠一般的你》中共譜異國曖昧；華麗台片陣容則由《聰明鎮》領軍，這部全球首部獲得伊藤潤二本人親自監修、將其日式恐怖美學與台灣在地文化完美融合的原創巨作，無疑將成為今年夏天最震撼的感官盛宴。《聰明鎮》的故事設定在一座升學至上、偏僻的台灣補習名校，深刻挖掘台灣家庭在升學壓力下的焦慮與扭曲，將其轉化為充滿未知恐懼的感官盛宴。其中亮點便是小S的大女兒許曦文（Elly）以這部作品出道成為演員。許曦文頂著時尚的高級臉，挑戰伊藤潤二漫畫中的經典惡夢角色「蛞蝓少女」。舌頭化為巨大蛞蝓的視覺還原度極高，展現出台灣特效化妝與美術設計的實力，畫面令人頭皮發麻。該劇也邀請香港女神梁詠琪跨海加盟，飾演因愛失控、走向瘋狂的單親媽媽，戲中與金馬最佳新人陳姸霏有大量的心理攻防戲。本次台北電影節將在大銀幕帶來《聰明鎮》的世界首映，讓人十分期待，後續《聰明鎮》將與 Netflix 合作發行。2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院隆重舉行。除了《聰明鎮》與曾敬驊的新作外，同場亮相的還有方志友與林哲熹主演的歷史劇集《再見1987》; 張孝全與王丹妮領銜的跨國合製劇集《苦力》等佳作。影展選片指南將於6月13日登場，影展票券於6月14日在 OPENTIX 兩廳院文化生活開賣。