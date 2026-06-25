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金武烈主演的Netflix影集《鐵拳教育》連續3週登上全球TOP 10非英語影集排行榜冠軍，成了當紅炸子雞的他，再度受邀錄製《劉QUIZ ON THE BLOCK》，他坦言不紅、還是新人時期，年收入只有20萬韓元（約台幣4500元），現在紅了之後，鄰居們10年來第一次對他說「你好帥」。《劉QUIZ ON THE BLOCK》24日播出尾聲後預告下集來賓是金武烈，最近因為《鐵拳教育》爆紅的他笑說：「鄰居們10年來第一次對我說『你好帥』。」逗得全場笑爆。談到，金武烈也幽默回應：「大家都說我們長得很像。」劉在錫聊到金武烈艱辛的無名歲月，問他：「新人時期一整年收入只有20萬韓元嗎？」金武烈平靜回憶，，度過一段非常辛苦的日子。節目還驚喜公開妻子尹昇娥錄製的影片，她紅著眼眶說：「老公，這一路我們一起走過了很長的一段時間……」道盡2人攜手走過低潮、共同克服困境的深厚感情，讓人看鼻酸。收錄金武烈完整人生故事的《劉QUIZ ON THE BLOCK》將於7月1日晚上8點45分播出。金武烈2002年以舞台劇出道，長期在音樂劇舞台磨練演技，隨後逐步轉戰大銀幕與電視圈，是出了名的「變色龍」實力派演員，可惜演了無數作品卻紅不起來，直到《少年法庭》、《Sweet Home 2》、《犯罪都市4》漸漸打開知名度，今年更因為主演《鐵拳教育》，飾演教權保護局督察羅華振，以手掌以暴制暴整頓各地區校園的問題學生、舞弊教師以及恐龍家長，成功爆紅。他於2012年與演員尹昇娥公開戀情，2015年步入婚姻，結婚8年後於2023年6月迎來寶貝兒子誕生。