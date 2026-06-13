Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後掀起熱烈討論，飾演教權保護局督察官「羅華振」的金武烈近日接受訪問時，不僅透露妻子尹昇雅罕見稱讚作品「一定會成功」，更笑喊如果未來推出第二季，希望能邀請美國摔角傳奇John Cena客串演出，再度引發關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金武烈被說像John Cena！他敲碗期盼第二季同框

《鐵拳教育》描述教權保護局介入校園霸凌與教育問題，站在受害者立場伸張正義的故事。金武烈在劇中展現大量動作戲與強烈氣場，播出後獲得不少好評。由於外型與體格神似John Cena，許多網友將兩人放在一起比較，沒想到John Cena本人也注意到相關討論，甚至還在IG分享金武烈的照片。

金武烈坦言自己從小就是摔角迷，從John Cena奪冠時期便一路支持，家裡還曾貼過海報、收藏相關雜誌。他表示，一直認為John Cena是思想成熟又沒有架子的藝人，因此看到偶像親自分享自己的照片時相當驚訝。他原本也考慮發文回應，最後選擇在貼文底下留言表達心意。

隨著《鐵拳教育》收穫亮眼成績，外界也開始關心是否有機會推出第二季，金武烈對此抱持開放態度，直言若能拍攝續作當然再好不過，甚至開玩笑表示，希望John Cena能以特別出演或友情客串形式加入演出。

金武烈《鐵拳教育》獲好評　老婆也認證：好看

金武烈和演員尹昇雅結婚11年、育有一子，他笑說妻子平時對自己的作品評價相當嚴格，但看完《鐵拳教育》後卻主動表示：「很好看，而且一定會成功」，是第一次如此篤定看好他的作品。身為父親的金武烈也表示，透過這部戲讓自己重新思考教育與師生關係，而劇中那句「沒關係，再試一次吧」更成為最觸動內心的一句台詞。

相關新聞

《鐵拳教育》金武烈原來超會跳　表演BIGBANG〈紅霞〉畫面被挖出

金南佶拒演《鐵拳教育》選角內幕曝光　金武烈：我第4順位都排過

追完《鐵拳教育》劇荒？金武烈4年前這部神作被推爆　導演同一個

因《鐵拳教育》翻紅！金武烈昔遭質疑逃兵　最終自願入伍內幕曝光

尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...