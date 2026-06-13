我是廣告 請繼續往下閱讀

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後掀起熱烈討論，飾演教權保護局督察官「羅華振」的金武烈近日接受訪問時，不僅透露妻子尹昇雅罕見稱讚作品「一定會成功」，更笑喊如果未來推出第二季，希望能邀請美國摔角傳奇John Cena客串演出，再度引發關注。《鐵拳教育》描述教權保護局介入校園霸凌與教育問題，站在受害者立場伸張正義的故事。金武烈在劇中展現大量動作戲與強烈氣場，播出後獲得不少好評。由於外型與體格神似John Cena，許多網友將兩人放在一起比較，沒想到John Cena本人也注意到相關討論，甚至還在IG分享金武烈的照片。金武烈坦言自己從小就是摔角迷，從John Cena奪冠時期便一路支持，家裡還曾貼過海報、收藏相關雜誌。他表示，一直認為John Cena是思想成熟又沒有架子的藝人，因此看到偶像親自分享自己的照片時相當驚訝。他原本也考慮發文回應，最後選擇在貼文底下留言表達心意。隨著《鐵拳教育》收穫亮眼成績，外界也開始關心是否有機會推出第二季，金武烈對此抱持開放態度，直言若能拍攝續作當然再好不過，甚至開玩笑表示，希望John Cena能以特別出演或友情客串形式加入演出。金武烈和演員尹昇雅結婚11年、育有一子，他笑說妻子平時對自己的作品評價相當嚴格，但看完《鐵拳教育》後卻主動表示：「很好看，而且一定會成功」，是第一次如此篤定看好他的作品。身為父親的金武烈也表示，透過這部戲讓自己重新思考教育與師生關係，而劇中那句「沒關係，再試一次吧」更成為最觸動內心的一句台詞。