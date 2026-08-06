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台灣讀會計系真的會後悔？頂大在校生認了窮又累

如果可以重來的話，在座的各位會計生還是一樣會選擇會計系嗎？」

▲學生討論如果再讓你重選一次，是否還會再次選擇會計系，釣出許多頂大生表示相當後悔。（圖／取自 Pexels）

會計系職缺台灣平均薪資大公開！56.2%學生讀完超後悔

如果是一般基層的出納、主辦會計、財務人員、審計人員等薪資從3.6萬至5.4萬之間；要到會計主管、稽核主管、財務長這類高階位置，才有6萬至12萬的待遇。

只要不是大公司行號的會計職缺，幾乎都只有3.6萬起，最高也只有大約4.5萬至5萬之間

其中會計系是僅次於護理系以外的第二名，後悔的比例高達有56.2%

▲2026最新會計系職缺平均薪資分布，基層從3.6萬至5萬不等，高階主管才有6萬元以上，以專業度來說，這薪資真的不高。（圖/104人力銀行官網）

高中第一志願「頂大會計系卻延畢」！會計系同學真心話吐露

「現在也處於後悔的階段」，且目前狀態已經確定延畢要念到大五

「會計研究所錄取率不高，許多同學畢業之後也只能直接考執照就業影響薪水。」