最近115年分科測驗成績剛放榜，許多學生已經著手開始選填學校以及科系，考量最現實未來出路的問題，有些科系已經不再像過去一樣熱門。然而就有學生們討論，如果可以重來，還會不會選會計系就讀，結果引爆廣大迴響，不少人都後悔自己當初的決定，過去也曾經有統計過，就讀會計系的學生中，有超過56%的人感到後悔，連現在正在就讀會計系的頂大生，也已經看透自己的未來感到擔憂，會計之路在台灣真的不好走！
台灣讀會計系真的會後悔？頂大在校生認了窮又累
有學生在社群平台「Dcard」貼文指出「從事會計人員或者會計相關的產業，是不是薪水都普遍比較低？即使在四大待過兩年，如果可以重來的話，在座的各位會計生還是一樣會選擇會計系嗎？」
貼文曝光後，不少頂大在校生紛紛回應「小孩要是敢讀會計系我就打斷他的手不讓他按計算機」、「台灣會計薪資一直沒有調漲，審計環境又是世界倒數的，之後要走會計的只會越來越辛苦吧，讀完四年只覺得這科系真可憐，沒有比別人輕鬆薪水還沒比別人高」、「真的好窮又好累，真的不會再選這科系」、「很後悔聽爸媽的話念會計，早知道選財金」、「CP值真的太低，過程超累出社會又窮，不如念財金」。
會計系職缺台灣平均薪資大公開！56.2%學生讀完超後悔
根據104人力銀行最新統計，如果是會計師、分析師擁有大學資歷的月均薪大約落在4.2萬元、如果是研究所則是4.5萬至4.9萬不等。職務不同薪水也會不同，如果是一般基層的出納、主辦會計、財務人員、審計人員等薪資從3.6萬至5.4萬之間；要到會計主管、稽核主管、財務長這類高階位置，才有6萬至12萬的待遇。
但這些數字都只是平均，看了一圈現在台灣會計領域的待遇，只要不是大公司行號的會計職缺，幾乎都只有3.6萬起，最高也只有大約4.5萬至5萬之間，其實以這個科系的專業度來看，真的不算高。過去104人力銀行也曾經調查過「如果人生重來，你有多想讀這個科系」，其中會計系是僅次於護理系以外的第二名，後悔的比例高達有56.2%，也就是100人當中，如果還能再一次選擇機會，有至少56人都不會選會計系就讀。
高中第一志願「頂大會計系卻延畢」！會計系同學真心話吐露
《NOWNEWS》記者也實際採訪頂大會計系大四的陳同學，他也坦言自己當初選擇科系也沒有想清楚，「現在也處於後悔的階段」，且目前狀態已經確定延畢要念到大五，高中就讀第一志願的他如今也要拖到延畢，陳同學無奈表示：「高中轉換大學因為沒有職能訓練的關係，學生其實根本不太清楚每個科系在學什麼，結果選了自己覺得有把握的科系，進去後才知道要學習、讀書的東西多又複雜，根本不適合自己。」
「會計研究所錄取率不高，許多同學畢業之後也只能直接考執照就業影響薪水。」陳同學說：「在台灣念文組就是一直都是很失衡的東西，其實不會比理組辛苦，但是薪水就是一定差一大截，除非真的非常喜歡會計，或者高中時已經有學到相關專業，否則千萬不要一頭熱就選會計系，很有可能讀了之後就後悔。」
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有學生在社群平台「Dcard」貼文指出「從事會計人員或者會計相關的產業，是不是薪水都普遍比較低？即使在四大待過兩年，如果可以重來的話，在座的各位會計生還是一樣會選擇會計系嗎？」
貼文曝光後，不少頂大在校生紛紛回應「小孩要是敢讀會計系我就打斷他的手不讓他按計算機」、「台灣會計薪資一直沒有調漲，審計環境又是世界倒數的，之後要走會計的只會越來越辛苦吧，讀完四年只覺得這科系真可憐，沒有比別人輕鬆薪水還沒比別人高」、「真的好窮又好累，真的不會再選這科系」、「很後悔聽爸媽的話念會計，早知道選財金」、「CP值真的太低，過程超累出社會又窮，不如念財金」。
根據104人力銀行最新統計，如果是會計師、分析師擁有大學資歷的月均薪大約落在4.2萬元、如果是研究所則是4.5萬至4.9萬不等。職務不同薪水也會不同，如果是一般基層的出納、主辦會計、財務人員、審計人員等薪資從3.6萬至5.4萬之間；要到會計主管、稽核主管、財務長這類高階位置，才有6萬至12萬的待遇。
但這些數字都只是平均，看了一圈現在台灣會計領域的待遇，只要不是大公司行號的會計職缺，幾乎都只有3.6萬起，最高也只有大約4.5萬至5萬之間，其實以這個科系的專業度來看，真的不算高。過去104人力銀行也曾經調查過「如果人生重來，你有多想讀這個科系」，其中會計系是僅次於護理系以外的第二名，後悔的比例高達有56.2%，也就是100人當中，如果還能再一次選擇機會，有至少56人都不會選會計系就讀。
《NOWNEWS》記者也實際採訪頂大會計系大四的陳同學，他也坦言自己當初選擇科系也沒有想清楚，「現在也處於後悔的階段」，且目前狀態已經確定延畢要念到大五，高中就讀第一志願的他如今也要拖到延畢，陳同學無奈表示：「高中轉換大學因為沒有職能訓練的關係，學生其實根本不太清楚每個科系在學什麼，結果選了自己覺得有把握的科系，進去後才知道要學習、讀書的東西多又複雜，根本不適合自己。」
「會計研究所錄取率不高，許多同學畢業之後也只能直接考執照就業影響薪水。」陳同學說：「在台灣念文組就是一直都是很失衡的東西，其實不會比理組辛苦，但是薪水就是一定差一大截，除非真的非常喜歡會計，或者高中時已經有學到相關專業，否則千萬不要一頭熱就選會計系，很有可能讀了之後就後悔。」