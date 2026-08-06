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▲姜厚任（右）受訪時分享與女友童芯（左）相戀的故事。（圖／翻攝自姜厚任FB）

演員姜厚任在今（6）日迎71歲生日，而日前首度公開戀情，大方認愛小24歲女友童芯（本名陳苡孋）的他，近日一起接受訪問，分享相戀的奇幻過程。不僅透露兩人已是第七世緣分的「累世情分」，童芯還在3歲時透過電視看到姜厚任，就認出對方是自己前世的人，並在小學一年級寫信示愛，還預言雙方未來一定會相見。姜厚任近日與女友童芯一起接受訪問，曬出女友39年前寫給他的明信片，只見上面是8歲的童芯，一筆一畫用中文跟注音拼湊而成的內容。第一封明信片中，童芯誇他演戲不錯、第二封就開始講到兩人的累世緣分，童芯說姜厚任是邊城守將，自己則是公主，第三封童芯就開始自我介紹，透露自己成績很好，還叫姜厚任不要擔心，因為兩人未來一定會相見。有趣的是，因為童芯寫的是華視地址，收件人卻是中國電視公司，所以姜厚任僅收到一封信。而當時的童芯想要留底，但不知道有複印紙，就拿描圖紙用8B鉛筆抹黑，姜厚任也透露3張明信片都是童芯留下來的複印版本。他還表示自己當時有回一張簽名照，並帶到採訪現場，背面還寫著「76年5月18日」的字樣打臉說他騙人的網友。童芯也透露自己出生就知道自己的能力，3歲透過電視看到姜厚任時，就確定對方是她累世的人，雙方已是七世緣分，過去幾世曾一起修行、救人，但從未結婚。而兩人39年後再次相會，則是因姜厚任在FB看到好友推薦，不清楚是什麼便意外加了童芯，後來他成立了世界母親協會，隨機發了活動邀請，其中一人便是童芯，童芯收到邀請覺得時間到了，就前往赴約，正式開始聯繫。他坦言因為童芯一開始自我介紹，講到一年發生12次車禍、5家不同公司等，讓他一度以為遇到騙子，後來才知道對方多才多藝。之後童芯要搬家，一位通靈的阿伯告訴她去紅樹林，當時還不知道姜厚任住紅樹林的她，還讓對方誤以為是在追求他，但姜厚任還是幫對方找房子，但因簽約不順，剛好自己樓上有人出租，就這樣變成樓上樓下的鄰居。雖然兩人尚未登記結婚，但童芯已會叫對方老公，姜厚任則覺得「老婆」這兩個字聽起來很老，所以都叫女友「小寶貝」，童芯也坦言不排斥結婚，但不會為了結婚而結婚。