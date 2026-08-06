🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值好康價」是8月5日至8月9日。（圖／業者提供）

▲7-11門市自8月5日至8月9日連續5天，指定現煮咖啡買2送2。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是8月7日至8月11日。（圖／業者提供）

萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是8月5日至8月9日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OKmart「週週超值選」是8月7日至8月9日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於8月6日上午9時開賣紅豆粉粿冰棒／紅豆牛奶冰棒49元，平均每支12元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於8月6日上午9時開賣老山東手工水餃20粒99元，平均每顆5元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於8月6日上午9時開賣三層抽取式衛生紙120抽6入89元，平均每包15元。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11「超值好康價」、父親節活動齊發，8月5日至8月9日限時5天促銷，超多商品買2送2、買1送1。換算成單件平均特價來看，、西莎點心75元；貼紙製造機則從249元直降至99元，等於現殺4折。慶祝父親節，7-11門市自8月5日至8月9日連續5天，指定現煮咖啡買2送2，、大杯精品美式平均50元、大杯精品拿鐵平均55元。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是8月7日至8月11日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是8月5日至8月9日，共6款商品買一送一，單件平均特價來看，OKmart推出「週週超值選」優惠活動，8月7日至8月9日限時3天，灣A冰工所×茶匠系列任選買1送1，美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，，口味有青蔥豬肉、牛肉可選；三層抽取式衛生紙120抽6入89元，平均每包15元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。