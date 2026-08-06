🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值好康價」、父親節活動齊發，8月5日至8月9日限時5天促銷，超多商品買2送2、買1送1。
換算成單件平均特價來看，H2O純水9元、百吉沙士棒棒冰13元、可口可樂ZERO 18元、康貝特能量飲料18元、農心海鮮烏龍麵25元、八道蛤蜊海帶湯麵40元、金盞花葉黃素凍50元、燕窩／蜂王膠原飲60元、熊津紅蔘飲35元、西莎點心75元；貼紙製造機則從249元直降至99元，等於現殺4折。
慶祝父親節，7-11門市自8月5日至8月9日連續5天，指定現煮咖啡買2送2，包括特大杯濃萃美式平均33元、特大杯厚乳拿鐵平均43元、大杯精品美式平均50元、大杯精品拿鐵平均55元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是8月7日至8月11日，換算成單件特價， 可口可樂水蜜桃口味18元、爆能能量飲料18元、茉香綠茶奶蓋雪糕25元、新貴派焦糖花生威化棒10元、安城杯麵25元、農心海鮮烏龍麵25元、FMC竹炭鹼性水2公升23元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是8月5日至8月9日，共6款商品買一送一，單件平均特價來看， 辛拉麵25元、辛炒麵38元、爆能能量飲料18元、維他命發酵錠65元、靈芝王精華飲50元、黑金奶凍仙草茶冰棒／綠豆鑽包種茶冰棒20元。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」優惠活動，8月7日至8月9日限時3天，灣A冰工所×茶匠系列任選買1送1，等於綠豆鑽包種茶冰棒、黑金奶凍仙草茶冰棒單支都只要20元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，8月6日上午9時開賣紅豆粉粿冰棒／紅豆牛奶冰棒每盒49元，平均每支冰棒12元；老山東手工水餃20粒99元、平均每顆5元，口味有青蔥豬肉、牛肉可選；三層抽取式衛生紙120抽6入89元，平均每包15元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11「超值好康價」、父親節活動齊發，8月5日至8月9日限時5天促銷，超多商品買2送2、買1送1。
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全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是8月7日至8月11日，換算成單件特價， 可口可樂水蜜桃口味18元、爆能能量飲料18元、茉香綠茶奶蓋雪糕25元、新貴派焦糖花生威化棒10元、安城杯麵25元、農心海鮮烏龍麵25元、FMC竹炭鹼性水2公升23元。
門市「限時殺5日」是8月5日至8月9日，共6款商品買一送一，單件平均特價來看， 辛拉麵25元、辛炒麵38元、爆能能量飲料18元、維他命發酵錠65元、靈芝王精華飲50元、黑金奶凍仙草茶冰棒／綠豆鑽包種茶冰棒20元。
OKmart推出「週週超值選」優惠活動，8月7日至8月9日限時3天，灣A冰工所×茶匠系列任選買1送1，等於綠豆鑽包種茶冰棒、黑金奶凍仙草茶冰棒單支都只要20元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，8月6日上午9時開賣紅豆粉粿冰棒／紅豆牛奶冰棒每盒49元，平均每支冰棒12元；老山東手工水餃20粒99元、平均每顆5元，口味有青蔥豬肉、牛肉可選；三層抽取式衛生紙120抽6入89元，平均每包15元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。