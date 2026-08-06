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▲Mina（右）為了西村力（左）花錢毫不手軟。（圖／翻攝自X）

▲Mina生前在直播中，不堪辱罵崩潰痛哭。（圖／翻攝自X）

韓國男團ENHYPEN成員西村力在K-pop界擁有高人氣，許多粉絲為了能跟他互動，而其中一位名叫Mina的日本粉絲更是追到所有成員都認識，日本名牌大學「立教大學」畢業的她擁有高學歷，就學期間曾善用交際手段在六本木當酒店妹，創下上億元營業額，收入可想而知。不過高調的追星方式，讓Mina總被其他粉絲謾罵，昨（5）日凌晨，她不堪這些罵聲，在直播中拿起繩子疑似輕生，追星追到喪失生命掀起全網震驚。Mina出生自2000年8月9日，現在25歲，她畢業於日本東京的名牌大學「立教大學」，學生時期她曾在六本木酒店工作，亮麗的外型加上高學歷讓她累計不少名氣，曾創下一年營業額破1億日圓的紀錄。認識了西村力之後，她將大部分收入投入在追星上，不只經常參加簽售，就連演唱會也總是站在第一排，只為了近距離看看這個照亮自己世界的男性，因為她常常在社群公開追星紀錄，就這樣成為了成員、粉絲都熟悉的「大戶粉絲」，IG、TikTok等社群皆擁有超過8萬粉絲。今年3月，Mina大學畢業後宣布到韓國留學，上個月底更是一起去了ENHYPEN美國演唱會，沒想到這卻是一切惡夢的開始，活動中Mina坐在前排，希望透過其他成員幫忙把向日葵給西村力飯撒，不過未能成功。演唱會後，西村力在直播中說部分粉絲「過度想獲得關注、沒有邊界感」，雖未點名任何人，但被認為是在暗諷給自己花了特別多錢的Mina，隨後大批粉絲湧入Mina的社群平台，批評她博取關注、不尊重舞台，甚至對她酒店妹的過往進行羞辱與人身攻擊。面對排山倒海的批評，Mina公開發文道歉，承認自己沒有拿捏好與偶像的距離，也宣布關閉應援站，希望平息風波。然而網暴並未因此停止，昨日凌晨Mina吃了精神科藥物、喝了酒在X直播時，被黑粉嗆「快去死」等辱罵，最後她情緒崩潰拿出繩子準備輕生，畫面皆在網上公開，最後警方接獲報案到場才關閉直播，且當下疑似已經回天乏術。事發後，好友透過社群寫下「是你們殺死了我的朋友」、「希望妳在天國可以幸福，我很想妳。」等字句，被猜測已回天乏術，真實狀況尚有待查證。