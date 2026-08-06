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8/7明天會停班停課嗎？白海豚最新暴風侵襲率曝：北北基6縣市破5成

已有6縣市暴風侵襲機率飆破5成，並以「連江縣」67%最高，接著依序則是「基隆市」63%、「台北市」57％、「新北市」56％、「桃園市54％」、「宜蘭縣50%」

▲根據氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」資料顯示，已有6縣市暴風侵襲機率飆破5成，並以連江縣67%最高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

颱風最新動態！白海豚路徑持續向西：父親節起「全台有雨」連灌3天

▲將持續朝西北至偏西方向移動，並於明（7日）起通過琉球附近海面，週六（8日）至下週一（10日）逐漸通過台灣北方海面並接近浙江沿海。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲白海豚颱風未來路徑將持續朝西北至偏西方向移動，並於明（7日）起通過琉球附近海面，全台風雨時程一圖看懂。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風持續向西移動，氣象署預估最快將在明日（8月7日）發布海上颱風警報，，預估將於周六（8日）起至下周一（10日）最接近台灣，屆時中部以北可能有豪雨發生。白海豚颱風逐漸逼近台灣，根據氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」資料顯示，，其餘縣市皆未達5成。颱風暴風侵襲機率是指未來120小時「颱風七級風暴風」侵襲的機率，舉例來說，某縣市颱風暴風侵襲機率80％，即代表該縣市在預測時間範圍內，在過去五年氣象署預測類似路徑100次中，颱風七級風暴風侵襲該處之案例有80次，但是否會宣布停班停課，仍以各縣市府為主，請民眾隨時留意颱風最新動態。根據中央氣象署表示，白海豚通過琉球後強度有減弱、暴風半徑可能縮小，但仍有發布海上颱風警報機率。氣象署預估，今晚至周五（7日），颱風外圍雲系接近，西半部地區有短暫陣雨，清晨至上午中南部沿海地區有較大雨勢；除了中部以北地區以外，中南部、東北部地區、其他山區也有局部陣雨，花東地區則以多雲到晴為主，僅零星陣雨，但仍需注意焚風發生，局部高溫可能突破36度。