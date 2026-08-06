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▲全家5日5好康，8/7~8/11。（圖／全家提供）

▲7-11父親節咖啡優惠，精品美式、精品拿鐵半價。（圖／7-11提供）

▲7-11父親節咖啡優惠自8月2日至8月10日。（圖／業者提供）

▲7-11好茶不打烊 HAPPY HOURS，每週一至週五 21:00～24:00 指定品項買一送一。（圖／7-11提供）

▲萊爾富APP限時開賣中杯特濃美式、特濃拿鐵買30送30。（圖／手機截圖）

▲全聯「分批取」咖啡優惠即日起至10月1日。（圖／全聯提供）

全家本週咖啡優惠出爐！自週五（7日）起，全家門市有特濃美式、特濃拿鐵兩杯85元，相當於特濃拿鐵20元多喝一杯，且柳丁橙柚綠、芭C檸檬綠第二杯只要10元，還有霜淇淋也第二支6元；7-11則是提早開跑父親節優惠，即起門市有美式、厚乳拿鐵買2送2，APP寄杯咖啡買8送8。◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）◾柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾芭C檸檬綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋第2支6元，5.6折（原價49元、特價28元）◾酷繽沙10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾特大濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）每日凌晨0時重新補貨◾特大杯厚乳拿鐵買8送8，5折（原價85元、特價43元）◾大杯咖啡珍珠歐蕾買8送8，5折（原價75元、特價38元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送8，5折（原價60元、特價30元）◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）◾大杯濃萃拿鐵22杯888元，6.7折（原價60元、特價41元）◾CITY風味系列指定冰飲18杯888元，6.6折（原價75元、特價50元）◾黑糖珍珠撞奶27杯888元，5.5折（原價60元、特價33元）◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項周一：梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）周二：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）周三：琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）周四：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）周五：冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR周一：四季青萱買1送1，5折（原價45元、特價23元）周二：蜜露紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）周三：四季蘋安蜜露紅買1送1，5折（原價75元、特價38元）周四：香草奶蓋蜜露紅買1送1，5折（原價70元、特價35元）周五：珍芭雷夢青買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日◾大杯拿鐵全系列第2杯5元 ，5.5折（原價55元、特價30元）至8月18日◾特大杯泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）至8月18日◾特大杯波霸黑糖奶茶39元，4.9折（原價79元）至8月18日◾中杯特濃美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）◾中杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價55元、特價28元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）