我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國狗仔「會拍攝的百曉生」轉發「追瓜少年阿飛」的貼文，私生子引起熱烈討論。（圖／翻攝自微博＠會拍攝的百曉生）

天王周杰倫近日遭中國狗仔「卓偉」爆料，暗指他有私生子，孩子的媽媽則是曾和周杰倫一起投資過西安珍愛范特西餐飲娛樂有限公司的股東劉若雪，雙方同框合照更被挖出。另一名中國狗仔「會拍攝的百曉生」昨（5）日則發文疑似嗆聲周杰倫：「世上沒有不透風的牆」，引起粉絲熱烈討論。私生子風波起因是中國狗仔卓偉在飯局中爆料，一位華語樂壇「名字3個字的天王」在婚前與一名劉姓女股東生下私生子，小孩如今已10多歲了，他聲稱消息源自於某律師處理西安一家公司股東糾紛時發現的線索。之後另一名狗仔「追瓜少年阿飛」根據「天王巨星、西安投資、劉姓女股東」等線索，將目標鎖定在周杰倫以及和他曾有商業往來的劉若雪身上，更貼出兩人多年前一起出席活動的合照。當時劉若雪身穿條紋上衣，有一頭長捲髮，外型頗為甜美，周杰倫則站在一旁配合拍照。但追瓜少年阿飛也表示，劉若雪早在2014年就退股，周杰倫則是2021年才退股，與卓偉所說的「同天退股」說法有出入。另外，卓偉說天王退股時「還不認識現任妻子」，但周杰倫與昆凌早在2010年就已相識相戀，並於2014年登記結婚，等於劉若雪退股時，兩人已是夫妻，這個證據也對不上。不過周杰倫有私生子的傳聞仍在微博上炒得沸沸揚揚，另一名狗仔「會拍攝的百曉生」現在也來插一腳，他昨日轉發了追瓜少年阿飛的貼文，並意有所指地說：「世上沒有不透風的牆，期待精彩後續。」似乎在暗示自己有更多猛料可以爆。而歌迷們目前普遍都選擇相信周董的清白，覺得狗仔爆料證據太薄弱：「一張公開照片就想說故事」、「現在的狗仔造謠成本很低」、「這種傳言一看就是假的，現在娛樂圈不提周杰倫是沒有流量了吧？每個線索都跟周杰倫對不上還硬在那裡蹭」、「如果真有孩子早就爆出來了，怎麼可能還藏10多年」。