115年5、6月期統一發票於今（6）日起開放領獎，但根據財政部表示，上期115年3、4月期統一發票仍有「5張1000萬特別獎」發票未領，其中有幸運兒只花21元買飲料就中千萬。同時，該期還有4張200萬元特獎、5張100萬雲端發票專屬獎，至今仍無人出面兌獎，領獎期限只到9月7日，提醒民眾別錯失致富機會，《NOWNEWS今日新聞》整理115年3、4月統一發票未領名單，包括消費地點、消費明細等資訊，帶領讀者快速了解。
花21元買飲料中千萬！115年3、4月「5張千萬發票」沒人領
115年3、4月統一發票於5月25日公布，本期千萬特別獎號碼為「19531471」，200萬元特獎號碼則是「85941329」，20萬元頭獎號碼三組分別是「07225810、20231230、83518781」。根據財政部賦稅署日前提醒，目前有5名1000萬發票幸運得主未領獎，以及4張200萬元特獎發票、5張100萬雲端發票專屬獎也未兌獎。最晚只到9月7日可兌獎，一旦錯過將全數充公。
🟡1000萬元特別獎未領名單（5張）
◼︎ App Store，應用程式200元（臺北市信義區）
◼︎ 三媽臭臭鍋，購買食品230元（桃園市桃園區桃鶯路263號1樓）
◼︎ 7-ELEVEN，購買飲品45元（桃園市大園區和平西路1段272、276號1樓）
◼︎ 全家Family Mart，購買飲品21元（臺中市大雅區科雅路19號）
◼︎ 全家Family Mart，購買物品39元（臺中市南屯區惠文路499號）
🟡200萬元特獎未領名單（4張）
◼︎ 樂法，購買飲品等201元（臺北市中山區林森北路 263之4號、263之5號1樓）
◼︎ 全家Family Mart，購買食品23元（臺中市后里區四村路48號）
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品59元（臺南市中西區民族路2段331、333號）
◼︎ 台南市農會超市，購買食品700元（臺南市東區林森路 1段341號）
🟡雲端發票專屬100萬元未領名單（5張）
◼︎ Steam，手機遊戲112元（臺北市信義區）
◼︎ 全聯福利中心，購買食品413元（臺北市北投區稻香路81號）
◼︎ 臺北自來水事業處，水費400元（臺北市大安區長興街131號）
◼︎ Uber Eats，外送費53元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ Smile速邁樂加油中心，汽油200元（高雄市鳥松區中正路100-3號）
115年5、6月發票今開始領獎！完整獎號、領獎期限一次看
115年5、6月統一發票獎號亦開出，本期千萬特別獎號碼為「38548029」；200萬特獎號碼為「10138845」；頭獎3組分別是「24121106、28589937、83663333」。115年5月、6月統一發票領獎期間從2026年8月6日至2026年11月5日，幸運兒們記得在期限內前往領獎。
財政部提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
免跑銀行、超商兌換！發票中獎「1招不錯過」
財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
🟡發票載具歸戶設定教學、自動入款設定步驟
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
🟡App Store載具歸戶設定步驟
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。
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115年3、4月統一發票於5月25日公布，本期千萬特別獎號碼為「19531471」，200萬元特獎號碼則是「85941329」，20萬元頭獎號碼三組分別是「07225810、20231230、83518781」。根據財政部賦稅署日前提醒，目前有5名1000萬發票幸運得主未領獎，以及4張200萬元特獎發票、5張100萬雲端發票專屬獎也未兌獎。最晚只到9月7日可兌獎，一旦錯過將全數充公。
◼︎ App Store，應用程式200元（臺北市信義區）
◼︎ 三媽臭臭鍋，購買食品230元（桃園市桃園區桃鶯路263號1樓）
◼︎ 7-ELEVEN，購買飲品45元（桃園市大園區和平西路1段272、276號1樓）
◼︎ 全家Family Mart，購買飲品21元（臺中市大雅區科雅路19號）
◼︎ 全家Family Mart，購買物品39元（臺中市南屯區惠文路499號）
◼︎ 樂法，購買飲品等201元（臺北市中山區林森北路 263之4號、263之5號1樓）
◼︎ 全家Family Mart，購買食品23元（臺中市后里區四村路48號）
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品59元（臺南市中西區民族路2段331、333號）
◼︎ 台南市農會超市，購買食品700元（臺南市東區林森路 1段341號）
◼︎ Steam，手機遊戲112元（臺北市信義區）
◼︎ 全聯福利中心，購買食品413元（臺北市北投區稻香路81號）
◼︎ 臺北自來水事業處，水費400元（臺北市大安區長興街131號）
◼︎ Uber Eats，外送費53元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ Smile速邁樂加油中心，汽油200元（高雄市鳥松區中正路100-3號）
115年5、6月統一發票獎號亦開出，本期千萬特別獎號碼為「38548029」；200萬特獎號碼為「10138845」；頭獎3組分別是「24121106、28589937、83663333」。115年5月、6月統一發票領獎期間從2026年8月6日至2026年11月5日，幸運兒們記得在期限內前往領獎。
財政部提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
🟡發票載具歸戶設定教學、自動入款設定步驟
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。