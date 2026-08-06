我是廣告 請繼續往下閱讀

花21元買飲料中千萬！115年3、4月「5張千萬發票」沒人領

5名1000萬發票幸運得主未領獎，以及4張200萬元特獎發票、5張100萬雲端發票專屬獎也未兌獎。最晚只到9月7日可兌獎

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

🟡1000萬元特別獎未領名單（5張）

▲有民眾至桃園市桃園區的三媽臭臭鍋消費，意外中得千萬發票大獎。（圖／Google地圖）

🟡200萬元特獎未領名單（4張）

▲台中市后里區有民眾前往全家花費23元，幸運中了200萬元特獎發票。（圖／Google地圖）

🟡雲端發票專屬100萬元未領名單（5張）

▲有幸運兒花費外送費53元，就中了百萬雲端發票專屬獎。（圖／官方提供）

115年5、6月發票今開始領獎！完整獎號、領獎期限一次看

▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）

免跑銀行、超商兌換！發票中獎「1招不錯過」

🟡發票載具歸戶設定教學、自動入款設定步驟

▲登入「財政部電子發票整合服務平台」後，即可在手機條碼專區找到「歸戶設定」和「領獎設定」。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

🟡App Store載具歸戶設定步驟

▲若想設定Apple Store等平台歸戶，可至「歸戶設定」中新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

115年5、6月期統一發票於今（6）日起開放領獎，但根據財政部表示，，提醒民眾別錯失致富機會，《NOWNEWS今日新聞》整理115年3、4月統一發票未領名單，包括消費地點、消費明細等資訊，帶領讀者快速了解。115年3、4月統一發票於5月25日公布，根據財政部賦稅署日前提醒，目前有，一旦錯過將全數充公。115年5、6月統一發票獎號亦開出，，幸運兒們記得在期限內前往領獎。財政部提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。財政部台北國稅局建議，，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。