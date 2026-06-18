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▲金武烈因爸爸病倒的關係，大學沒念完就開始工作扛家計。（圖／金武烈IG@m00ut）

韓星金武烈靠著Netflix韓劇《鐵拳教育》爆紅，人氣攀升中，而金武烈曾有一段不為人知的艱難過往，他在高中時因母親遭遇詐騙事件，家境變得困難。20歲那年爸爸更因腦溢血倒下，又被診斷出罹癌，讓金武烈只能忍痛放棄學業，開始到處打工扛家計；他也因此被韓國兵務廳判定為免服兵役的低收入戶者，早期經歷相當坎坷。金武烈曾在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，分享自己的人生故事。他說從高中開始，媽媽因租賃店面遇到詐騙，家裡欠下大筆負債，房子也被貼上封條，家境十分艱辛；就連他去上課要搭公車、地鐵的錢，都是媽媽跟鄰居借才能湊齊的程度，所以他很早就開始打工貼補家用。結果這種狀況沒有好轉，在他20、21歲左右，爸爸更因腦溢血送醫病倒。金武烈說：「」。於是成績優異的金武烈即便考上成均館大學表演藝術系，他也沒去就讀，把所有的時間都拿來工作。當時金武烈除了到處打工、送外賣、發傳單外，還開始當臨演。他在節目上回憶起那段艱難時光，「而金武烈也因為家境貧困的關係，被判定是低收入戶，不用當兵，但此事曾在2012年爆發爭議。當時金武烈已經出道，外界質疑他身為藝人，收入怎麼可能還不夠用，儘管金武烈多次解釋薪水多用於還債，但仍逃不過負評。如今，金武烈終於熬出頭，憑藉《鐵拳教育》飾演冷血又充滿壓迫感的老師一角，精湛演技獲得海內外觀眾一致好評，人氣攀登高峰。回頭看他一路走來，從為了家計放棄大學夢、四處打工維生，到利用每天深夜走回家的時間苦練演技，再到背負免役爭議仍選擇入伍證明自己，多年的努力終於沒有白費，也讓更多人看見這位大器晚成的實力派演員。