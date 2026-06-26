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▲GD先是傳新聞照片問大聲，太陽狂調侃說「我早說過齡智很不錯」，聊天內容超爆笑。（圖／YouTube@집대성）

▲大聲還把齡智、知英找來演外遇狗血片，超懂觀眾愛看什麼。（圖／YouTube@집대성）

BIGBANG成員大聲出道20年首度爆出緋聞，對象還是KARA成員齡智，，立刻掀起交往傳聞，沒想到整起事件竟是一場大烏龍。大聲乾脆在YouTube節目《家大聲》把MAMAMOO找來，還邀請當事人齡智、知英「還原案發現場」，更曝光GD、太陽第一時間的吃瓜反應，讓他哭笑不得直呼：「連我媽都沒打來問我！」大聲本月21日被拍到和KARA的齡智一起欣賞MAMAMOO演唱會，照片在網路瘋傳後，交往消息瞬間滿天飛，經紀公司也火速出面否認。，自己突然看到網路流傳所謂的「官方聲明」，傻眼表示：「照常識來說，如果要確認真偽、發官方聲明，不是應該先問我嗎？結果根本沒有人來問我！」正片今晚播出後，大聲坦言，自己出道20年第一次傳緋聞，覺得既好笑又有點心酸，因為沒有任何媒體或相關人士向他本人求證，就連媽媽都沒打電話關心，反倒第一個傳訊息的人竟然「活網冠軍」GD，他一開口就問：「大聲啊，怎麼回事？如果是真的，我真的很想恭喜你。」隨後太陽也加入吃瓜行列，開玩笑說：「我不是早就跟你說過，齡智不錯嗎？」大聲只能無奈解釋，自己只是受邀去看演唱會，齡智剛好坐在旁邊而已。沒想到解釋完後，太陽還是不死心回覆：「還是很想恭喜你……」大聲乾脆搞笑回：「齡智很會配合我啦ㄎㄎㄎ，她就只是妹妹而已！」結果GD竟秒回一句「真可惜」，讓大聲當場無言。更好笑的是，大聲直接把齡智和知英請到現場，三人還拍了一段八點檔狗血短劇，上演「兩女爭一男」的外遇戲碼，笑翻全場工作人員。齡智也還原當天合體真相，表示MAMAMOO成員玟星事前有傳訊息，說大聲也會一起來看演唱會，希望她幫忙照顧一下，她當時回了OK後卻立刻忘光，直到演唱會當天看到大聲坐在旁邊，還一臉問號「你怎麼會在這裡？」讓大聲哭笑不得。