《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽於今（28）日中午11點揭開序幕，由Faker率領的T1戰隊，迎戰來自北美LCS賽區的TL，接著下午16點，太平洋LCP賽區台港戰隊DCG，將對上歐洲LEC賽區戰隊KC，本次賽事有6大賽區、共11支戰隊，齊聚韓國大田會議中心爭取MSI冠軍寶座，入圍賽更只有一支隊伍能順利晉級。
T1季中邀請賽冠軍荒 首戰對決老牌戰隊TL
T1日前完成《英雄聯盟》世界大賽史無前例的三連冠，這次也是T1第9次參加MSI季中邀請賽（包含SKT時期），同樣創下紀錄，不過T1在季中邀請賽並沒有在世界大賽的宰制力，從2016、2017年拿下MSI季中邀請賽二連冠後，就沒有在MSI拿下冠軍寶座，這次他們MSI將從入圍賽打起。今年下路Gumayusi轉隊，T1找回Peyz，會在季中邀請賽中激盪出什麼火花，還需要關注。
今（28）日T1對手TL，是來自北美的老牌戰隊，過去成績陷入低潮期，一直到今年加入韓援上路Morgan、中路Quid、拉美野王Josedeodo，以及留隊的下輔組合Yeon和CoreJJ，成績才有起色。TL上一次參加MSI是在2024年，當時就是敗給T1，止步於六強，在隊伍補強後，能否在入圍賽擊敗T1，報一箭之仇，值得關注。
來自太平洋LCP賽區的台港戰隊DCG，今（28）日也要在入圍賽和歐洲LEC隊伍KC一較高下，兩隊都是第一次參加MSI季中邀請賽。今年MSI季中邀請賽入圍賽，僅能有一隊晉級，進入分組賽，競爭相當激烈。
MSI季中邀請賽6月28日賽程
■11:00 TL vs T1
■16:00 DCG vs KC
直播連結
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
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T1日前完成《英雄聯盟》世界大賽史無前例的三連冠，這次也是T1第9次參加MSI季中邀請賽（包含SKT時期），同樣創下紀錄，不過T1在季中邀請賽並沒有在世界大賽的宰制力，從2016、2017年拿下MSI季中邀請賽二連冠後，就沒有在MSI拿下冠軍寶座，這次他們MSI將從入圍賽打起。今年下路Gumayusi轉隊，T1找回Peyz，會在季中邀請賽中激盪出什麼火花，還需要關注。
今（28）日T1對手TL，是來自北美的老牌戰隊，過去成績陷入低潮期，一直到今年加入韓援上路Morgan、中路Quid、拉美野王Josedeodo，以及留隊的下輔組合Yeon和CoreJJ，成績才有起色。TL上一次參加MSI是在2024年，當時就是敗給T1，止步於六強，在隊伍補強後，能否在入圍賽擊敗T1，報一箭之仇，值得關注。
來自太平洋LCP賽區的台港戰隊DCG，今（28）日也要在入圍賽和歐洲LEC隊伍KC一較高下，兩隊都是第一次參加MSI季中邀請賽。今年MSI季中邀請賽入圍賽，僅能有一隊晉級，進入分組賽，競爭相當激烈。
■11:00 TL vs T1
■16:00 DCG vs KC
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