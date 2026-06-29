《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽正式開戰，T1帶著王者風範以直落3進入入圍賽第二輪賽事，將在今（29）日上午11點，對上歐洲LEC賽區戰隊KC，下午4點，則由昨天落敗的北美LCS賽區戰隊TL，與同樣吞下敗仗的太平洋LCP賽區台港戰隊DCG一決勝負。入圍賽中，只能有1支隊伍脫穎而出，前進MSI季中邀請賽的分組賽，擁有奪得冠軍的機會，而今天敗部組的KC、DCG的比賽中，輸家將成為本屆MSI首支被淘汰的隊伍。

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T1入圍賽展現宰制力　DCG仍在尋求1勝

T1在昨（28）日的賽事中，展現強大的宰制力，從第一場前期就打出優勢，並把優勢擴大，拿下第一場比賽的勝利，第二場TL一度拿到經濟領先，卻仍在後期團戰被翻盤，第三場比賽TL一度力挽狂瀾，扳平風向，還是在團戰潰敗，讓T1在第一天以0：3領先優勢進入今天的比賽。

T1將在今天迎戰新秀戰隊KC，TL雖然在第一天落敗，但也展現出隊伍韌性，今（29）日將和DCG力拚隊伍第一勝，而且這場比賽輸了，也會決定本屆MSI季中邀請賽第一支回家的隊伍。

▲LCP賽區台灣隊伍DCG首次闖進國際賽事，在第一天的比賽慘遭對手KC 0：3完虐。（圖／lolesports flickr）
▲LCP賽區台灣隊伍DCG首次闖進國際賽事，在第一天的比賽慘遭對手KC 0：3完虐。（圖／lolesports flickr）
MSI季中邀請賽6月29日賽程

11:00 KC vs T1
16:00 DCG vs TL

直播連結

📍中文：TwitchYouTube
📍英文：TwitchYouTube

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...