《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽正式開戰，T1帶著王者風範以直落3進入入圍賽第二輪賽事，將在今（29）日上午11點，對上歐洲LEC賽區戰隊KC，下午4點，則由昨天落敗的北美LCS賽區戰隊TL，與同樣吞下敗仗的太平洋LCP賽區台港戰隊DCG一決勝負。入圍賽中，只能有1支隊伍脫穎而出，前進MSI季中邀請賽的分組賽，擁有奪得冠軍的機會，而今天敗部組的KC、DCG的比賽中，輸家將成為本屆MSI首支被淘汰的隊伍。
T1入圍賽展現宰制力 DCG仍在尋求1勝
T1在昨（28）日的賽事中，展現強大的宰制力，從第一場前期就打出優勢，並把優勢擴大，拿下第一場比賽的勝利，第二場TL一度拿到經濟領先，卻仍在後期團戰被翻盤，第三場比賽TL一度力挽狂瀾，扳平風向，還是在團戰潰敗，讓T1在第一天以0：3領先優勢進入今天的比賽。
T1將在今天迎戰新秀戰隊KC，TL雖然在第一天落敗，但也展現出隊伍韌性，今（29）日將和DCG力拚隊伍第一勝，而且這場比賽輸了，也會決定本屆MSI季中邀請賽第一支回家的隊伍。
MSI季中邀請賽6月29日賽程
■11:00 KC vs T1
■16:00 DCG vs TL
直播連結
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
T1在昨（28）日的賽事中，展現強大的宰制力，從第一場前期就打出優勢，並把優勢擴大，拿下第一場比賽的勝利，第二場TL一度拿到經濟領先，卻仍在後期團戰被翻盤，第三場比賽TL一度力挽狂瀾，扳平風向，還是在團戰潰敗，讓T1在第一天以0：3領先優勢進入今天的比賽。
T1將在今天迎戰新秀戰隊KC，TL雖然在第一天落敗，但也展現出隊伍韌性，今（29）日將和DCG力拚隊伍第一勝，而且這場比賽輸了，也會決定本屆MSI季中邀請賽第一支回家的隊伍。
■11:00 KC vs T1
■16:00 DCG vs TL
直播連結
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube