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A-Lin去年才在台東跨年晚會喝ㄎㄧㄤ金句連發，今年擔任金曲獎「竹尺忍」又搞笑發功，把台下跟收看觀眾逗得笑聲不斷。許多人也好奇，明明唱起〈有一種悲傷〉、〈失戀無罪〉、〈幸福在歌唱〉等情歌總能讓人聽到鼻酸，私下的A-Lin怎麼反而像個綜藝咖？其實除了天生幽默感，她毫無偶包的個性和反差魅力才是真正圈粉關鍵。早在10年前，她登上《康熙來了》時，就曾分享一段「戴著眼鏡睡覺」的荒唐故事，連小S、蔡康永都笑到岔氣，忍不住吐槽：「這有什麼好講的！」至今仍是許多觀眾心中的經典爆笑名場面。A-Lin剛出道時曾登上《康熙來了》，當時節目聊到明星近視話題，她一本正經分享，有一次戴著眼鏡睡著，隔天醒來一睜眼發現世界突然變得超清楚，還一度以為自己的近視痊癒了，開心不到幾秒才驚覺，原來只是忘記把眼鏡摘下來。超鬧故事一說完，蔡康永直接笑到岔氣，忍不住吐槽：「這有什麼值得講的！妳給我交代一下！」更好笑的是，A-Lin連近視的原因都很有她的風格，她說自己從小在好山好水的原住民部落長大，視力原本很好，但因為覺得戴眼鏡的人看起來特別聰明，常常故意關燈看書，最後真的把眼睛看壞成功近視。只是近視之後，她又常常找不到眼鏡放在哪，只好乾脆改戴隱形眼鏡，天然呆個性早在出道前期就展露無遺。A-Lin出道多年始終維持著幽默又自然的個性，之所以總被說是「綜藝感滿分」，最大的原因在於「反差感」，舞台上的她唱起〈有一種悲傷〉、〈失戀無罪〉、〈幸福在歌唱〉等情歌總是深情催淚，私底下卻是標準傻大姐，毫無偶像包袱，講話直接、反應又快。去年在，還一直半開玩笑向縣長「討預算」；今年金曲獎上，更是拿出入圍者被沒收的手機，一句話就把全場逗笑。