2026年轉眼間就過了一半，7月也成為許多新政策的分水嶺，明（1）日開始台灣將有各種生活措施變化上路。對此，《NOWNEWS今日新聞》也彙整出10項對於一般民眾日常生活有重大影響的措施，包含LINE貼圖漲價、北捷開放刷卡等，讓您迅速掌握未來生活趨勢及變化！
📍LINE貼圖漲價
台灣LINE官方在6月時提前公告，從7月1日上午9時起將陸續調整貼圖售價，涵蓋官方貼圖、官方表情貼，以及原創靜態貼圖、原創靜態表情貼等多項商品，其中原創靜態貼圖調幅最高達40%，從原本的50代幣漲到70代幣，許多人愛用的官方有聲貼圖也從100代幣漲到130代幣，民眾想買到便宜貼圖只剩下最後一天時間！
📍北捷閘門多元支付開放
台北捷運自7月1日起，全面開通各家信用卡感應支付搭乘，所有發卡行的Visa信用卡自7月起均可綁定三大國際支付服務 (Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay)感應進出台北捷運閘門，讓民眾乘車體驗更加便捷。
除此之外，陪伴不少台北人多年的北捷藍色塑膠單程代幣，同樣則預計配合今年7月信用卡全面開放乘車後正式退場，全面改售紙本QR單程票。
📍開放線上更換護照
外交部日前宣布，從今年7月1日上午10點開始，「有條件式線上申換護照」二度鬆綁規定，未來只要護照效期不足1年的國人，都可直接上網申辦，不用再去現場排隊。
📍中信Yahoo聯名卡退場
中信銀表示，因跟香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司聯名合約將在今年6月30日到期並終止合作，自7月1日起，民眾持有的所有Yahoo聯名卡將自動失效。
Yahoo卡消費所累計的超贈點，中信銀表示，原有超贈點可用到有效期限為止，而合約到期後才結算的點數，將改以「帳單折抵金」回饋至持卡人帳上，抵用下一期新增之一般消費，權益不會因本次轉換卡片而受到影響。
📍駕艙機車上路
《道路交通安全規則》新制將於6月30日起施行，7月開始駕艙機車可合法上路，但因為業者仍須通過安全審驗，預計最快再等3到6個月後，才能看到掛牌的駕艙機車在街頭現蹤。
不過，駕艙機車在實際使用上還是有不少限制，明確禁止駕艙機車行駛高速公路及快速公路，還要比照小型車辦理車輛新登記檢驗及定期檢驗。
📍職場霸凌防治專章正式施行
《職業安全衛生法》職場霸凌防治新制於7月1日正式施行，法規中定義，職場霸凌必須同時符合以下五大要件，並經過調查後，才能認定：
一、發生於勞動場所且為執行職務之過程。
二、事業單位內部的員工，利用職務或權勢。
三、行為逾越業務必要且合理的範圍。
四、具有反覆或持續性的不當言行。
五、致使勞工身心健康遭受危害。
倘為單一要件尚不足以構成職場霸凌，五大要件同時符合、缺一不可。
企業、雇主則必須依照僱用員工人數規模，採取相對應的合規的申訴管道與措施。
📍外送員權益保障生效
《外送員權益保障及外送平台管理法》將於7月21日施行，平台業者須提供教育訓練，若因店家取消訂單或消費者棄單，外送員仍可獲得合理報酬。
📍氣象署颱風巨浪告警上線
中央氣象署從今年颱風季7月1日起正式推動「巨浪告警」服務，未來在發布颱風警報期間，若預測沿海區域海岸將出現 6 公尺以上巨浪，系統會透過「手機細胞廣播」發送災防告警簡訊至特定區域，提醒民眾遠離海岸以降低意外風險。
📍未禮讓行人罰則再升級
交通部公告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，調高駕駛未停讓行人導致行人傷亡裁罰金額，自今（30）日起，駕駛未停讓行人造成輕傷，罰鍰由7200元提高至1萬8000元；若造成重傷或死亡，最高可罰3萬6000元。
📍汽車燃料使用費更名
汽車燃料使用費正式更名為「公路使用養護安全管理費」，簡稱「公路養管費」，7月開徵時將首次使用新名稱，繳費金額與方式不變。強制車險保障也同步提高，死亡及第一級失能理賠金額從200萬元提高至300萬元，保費維持不變。
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台灣LINE官方在6月時提前公告，從7月1日上午9時起將陸續調整貼圖售價，涵蓋官方貼圖、官方表情貼，以及原創靜態貼圖、原創靜態表情貼等多項商品，其中原創靜態貼圖調幅最高達40%，從原本的50代幣漲到70代幣，許多人愛用的官方有聲貼圖也從100代幣漲到130代幣，民眾想買到便宜貼圖只剩下最後一天時間！
台北捷運自7月1日起，全面開通各家信用卡感應支付搭乘，所有發卡行的Visa信用卡自7月起均可綁定三大國際支付服務 (Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay)感應進出台北捷運閘門，讓民眾乘車體驗更加便捷。
外交部日前宣布，從今年7月1日上午10點開始，「有條件式線上申換護照」二度鬆綁規定，未來只要護照效期不足1年的國人，都可直接上網申辦，不用再去現場排隊。
中信銀表示，因跟香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司聯名合約將在今年6月30日到期並終止合作，自7月1日起，民眾持有的所有Yahoo聯名卡將自動失效。
Yahoo卡消費所累計的超贈點，中信銀表示，原有超贈點可用到有效期限為止，而合約到期後才結算的點數，將改以「帳單折抵金」回饋至持卡人帳上，抵用下一期新增之一般消費，權益不會因本次轉換卡片而受到影響。
《道路交通安全規則》新制將於6月30日起施行，7月開始駕艙機車可合法上路，但因為業者仍須通過安全審驗，預計最快再等3到6個月後，才能看到掛牌的駕艙機車在街頭現蹤。
不過，駕艙機車在實際使用上還是有不少限制，明確禁止駕艙機車行駛高速公路及快速公路，還要比照小型車辦理車輛新登記檢驗及定期檢驗。
《職業安全衛生法》職場霸凌防治新制於7月1日正式施行，法規中定義，職場霸凌必須同時符合以下五大要件，並經過調查後，才能認定：
一、發生於勞動場所且為執行職務之過程。
二、事業單位內部的員工，利用職務或權勢。
三、行為逾越業務必要且合理的範圍。
四、具有反覆或持續性的不當言行。
五、致使勞工身心健康遭受危害。
倘為單一要件尚不足以構成職場霸凌，五大要件同時符合、缺一不可。
企業、雇主則必須依照僱用員工人數規模，採取相對應的合規的申訴管道與措施。
📍外送員權益保障生效
《外送員權益保障及外送平台管理法》將於7月21日施行，平台業者須提供教育訓練，若因店家取消訂單或消費者棄單，外送員仍可獲得合理報酬。
中央氣象署從今年颱風季7月1日起正式推動「巨浪告警」服務，未來在發布颱風警報期間，若預測沿海區域海岸將出現 6 公尺以上巨浪，系統會透過「手機細胞廣播」發送災防告警簡訊至特定區域，提醒民眾遠離海岸以降低意外風險。
交通部公告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，調高駕駛未停讓行人導致行人傷亡裁罰金額，自今（30）日起，駕駛未停讓行人造成輕傷，罰鍰由7200元提高至1萬8000元；若造成重傷或死亡，最高可罰3萬6000元。
汽車燃料使用費正式更名為「公路使用養護安全管理費」，簡稱「公路養管費」，7月開徵時將首次使用新名稱，繳費金額與方式不變。強制車險保障也同步提高，死亡及第一級失能理賠金額從200萬元提高至300萬元，保費維持不變。