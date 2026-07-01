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台灣綠色新泡麵搶光！跑3家超商買不到：整碗太香、水準高

▲味味麵「芹菜自由肉燥湯麵」引發網路高度討論，民眾稱讚湯頭香，保留芹菜脆感，甚至紅到跑3間超商買不到它。（圖／全家臉書）

味味麵芹菜泡麵爆紅！39元份量爆滿CP值高：限時優惠只到8/4

目前味味麵「芹菜自由肉燥湯麵」於全家門市限定開賣，一碗原價39元，價格並不貴，而即日起至8月4日為止，還有2件8折、3件77折限定優惠。換算下來，買2件打折後一碗只要31元，買3件一碗則僅30元

▲芹菜自由肉燥湯麵主打經典肉燥鹹香搭配芹菜的清香，還能吃到真實的芹菜口感，且整個份量超充足「芹菜加好加滿」。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書）

▲味味麵「芹菜自由肉燥湯麵」於全家門市限定開賣，一碗原價39元，即日起至8月4日為止，還有2件8折、3件77折限定優惠。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

味味麵芹菜泡麵真實評價！老饕試過揭3敗筆：會空虛

乾燥芹菜泡開後，口感偏軟爛，無法與新鮮芹菜相比

只單論泡麵體還是太小碗、不夠塞牙縫。

對於喜愛濃郁或重口味的民眾來說，可能會容易感到空虛

台灣泡麵推陳出新，各家廠商不斷研發新品吸引消費者，其中泡麵品牌「味味麵」接連推出芋頭、香菜自由等創新口味，席捲全台引發高話題度。，不少人試吃過都給予好評稱讚「很夠味超香！」有網友近日在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，表示某天光顧全家超商時，意外，當下覺得很酷就買了一碗回家，實際口感也讓他讚不絕口在各大社群平台上，不少嘗鮮過的老饕也留言推薦「說真的，芹菜很夠味，還不錯吃耶」、「這個口味加貢丸真的很好吃」、「我還自己加了肉羹，直接被家人分食吃光，明天要再去買幾碗來吃」；甚至還有人哀號這款買不到，崩潰直呼、「我們這裡的全家都找不到」。味丹旗下泡麵品牌「味味麵」近期開發不少創新口味，包括去年爆紅的「青蔥自由肉燥湯麵」以及今年席捲全台的「芋見喔ㄚ肉燥湯麵」芋頭泡麵，據了解，，若是對新品有興趣的民眾，不妨可以趁著這段時間利用優惠，與親朋好友一同團購。味味麵「芹菜自由肉燥湯麵」在網路上好評居多，其完美結合經典的鹹香肉燥湯頭與爆量芹菜，不只如此，甚至有老饕稱讚其解膩效果，非常適合夏天或沒胃口時享用，也有人不藏私分享隱藏吃法，但亦有人持不同見解，認為，雖然芹菜份量給得大方，但若此外，這款湯頭主打清淡順口，。不過每個人口感見仁見智，對於許多人來說還是相當值得購入的全新泡麵。