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「台灣第一女兒」周子瑜今（3）日首度以個人身分在台表演，擔任「2026高雄啤酒音樂節」壓軸嘉賓，這也是她出道10年來，第一次沒有TWICE成員陪同，獨自回台的演出。巧合的是，近1年來，她不只頻繁被目擊返台，更陸續傳出接觸台灣演藝圈重量級經紀人、蔡依林和孫燕姿的前幕後推手陳澤杉，而且父母也悄悄成立了娛樂公司「瑜海娛樂」，加上昨天她返台時，沒有經紀公司JYP的人陪同，讓「子瑜單飛」的消息滿天飛，外界開始猜測她的下一步，是否要朝「台灣個人發展」布局。子瑜去年返台時，被網友目擊現身台北信義區富邦美術館，同行的不只有媽媽黃燕玲，還包括華納音樂大中華區前總裁陳澤杉，以及知名舞蹈家許芳宜。由於陳澤杉曾打造孫燕姿、蔡依林、林俊傑、蕭敬騰等天王天后，豪華組合曝光後，立刻引爆子瑜準備單飛、布局華語市場的謠言。當時更傳出，陳澤杉正協助子瑜安排相關課程，雙方有望展開合作。不過陳澤杉受訪時表示，自己與黃燕玲本來就是多年好友，自己只是提供一些建議，至於是否替子瑜規劃未來發展，沒有正面承認，也沒有否認。今年5月，又發現子瑜的爸爸周羿呈、媽媽黃燕玲共同成立「瑜海娛樂股份有限公司」，公司由黃燕玲擔任代表人、周羿呈擔任監察人，地址則設立在台南東區、與媽媽經營的咖啡廳相同。根據公司登記資料，「瑜海娛樂」經營項目涵蓋藝文服務、演藝活動、音樂展演空間、聲音錄製、音樂發行、流行音樂歌手經紀、監製、服裝、翻譯、化妝品等多項內容，不少人解讀，這除了方便子瑜未來返台工作，也不排除發展成完整娛樂公司，甚至培養、簽約其他藝人。就在高雄啤酒音樂節前一天（7/2），子瑜現身韓國仁川國際機場，準備返台演出，現場可見媽媽一路陪同，不過眼尖粉絲卻發現，身邊沒有任何JYP娛樂經紀人或工作人員隨行。不少粉絲質疑，公司在合約仍有效期間，理應派人協助藝人出國工作與安全維護，紛紛留言表示：「怎麼沒有經紀人？」、「公司至少要派人保護吧」、「是只有媽媽陪她嗎？」相關話題迅速在社群發酵。其實，子瑜早在2022年與JYP娛樂首次面臨續約時，就曾傳出考慮離開公司、單飛發展，最終仍選擇續約3年。如今合約期限已滿（2025年10月），她仍跟著TWICE展開世界巡演，外界普遍認為雙方仍維持合作關係，只是尚未對外說明合約狀態；加上近1年陸續出現返台接觸演藝資源、家人成立娛樂公司，以及首度獨自返台工作的種種跡象，也讓她未來是否持續留在JYP娛樂，或是拓展個人事業，增添不少討論。