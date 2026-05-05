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▲瑜海娛樂股份有限公司經營事業一次看。（圖／翻攝自台灣公司網）

TWICE台灣成員子瑜將回台灣單飛？她的爸爸周羿呈和媽媽黃燕玲被發現開公司「瑜海娛樂股份有限公司」，經營事業包括藝文服務業、演藝活動業、音樂展演空間業、聲音錄製及音樂發行業、翻譯業等，讓許多粉絲猜測是子瑜在台灣活動的幕後推手，《NOWNEWS今日新聞》求證子瑜媽媽黃燕玲，截稿前未取得回應。根據台灣公司網資料顯示，子瑜的媽媽黃燕玲是「瑜海娛樂股份有限公司」的代表人，爸爸周羿呈則是監察人，再加上公司地址設立在子瑜家鄉附近的台南東區，且同地址登記了媽媽所經營的咖啡廳，因此登記者為子瑜家人的真實性相當大。子瑜家人所設立的「瑜海娛樂股份有限公司」，負責業務包括國際貿易業、藝文服務業、演藝活動業、音樂展演空間業、聲音錄製及音樂發行業、攝影業、翻譯業、網路廣告平臺業、一般廣告服務業、產品設計業、電子資訊供應服務業、有聲出版業、錄影節目帶業等22項。不僅如此，財稅營業項目則為服裝批發、其他化粧品批發、流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀、流行音樂歌手經紀，被猜測是為了讓子瑜方便在台灣活動所設立，且不排除未來將簽約其他藝人，打造全新藝人的可能性。