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▲謝霆鋒與王菲牽手在機場現身。（圖／微博＠北京時間）

▲搞笑網紅多米多羅的人物背景遭起底。（圖／多米多羅Domidolo YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（4）日的娛樂搶先看，TWICE台灣成員子瑜昨日現身2026高雄啤酒音樂節表演，還大方在台上分享自己想去動物園看食蟻獸「周子蟻」，讓粉絲笑翻。港星謝霆鋒和天后王菲越愛越高調，日前謝霆鋒結束演唱會，王菲還被拍到去接他下班、兩人十指緊扣的照片。網紅多米多羅因公審蔡阿嘎、黃山料爆紅，他的人物背景也遭起底。子瑜昨晚在擔任高雄啤酒音樂節首日壓軸嘉賓，一連帶來〈Run Away〉、〈What is Love?〉等熱門歌曲，更唱跳孫燕姿的〈第一天〉讓現場粉絲全嗨爆。子瑜聊天時間也話匣子大開，表示她想去看高雄食蟻獸「周子蟻」，此話一出立刻掀起粉絲暴動，紛紛喊話表示要去壽山動物園蹲點等待子瑜，不過「周子蟻」其實是由「內門野森動物學校」飼養的，也有內行粉絲呼籲子瑜不要跑錯地方。近日謝霆鋒到中國西安開唱，王菲愛相隨陪伴，兩人離開時又在機場被拍到十指緊扣牽手的浪漫畫面，粉絲笑說王菲是在接謝霆鋒下班。而兩人前往西安前，其實也有浪漫插曲，謝霆鋒當時明明從長沙出發，可以直飛，卻為了陪伴王菲搭機，特地從長沙繞道先飛北京，和王菲會合後才又轉機飛到西安，由此可見兩人感情有多甜。網紅「多米多羅」近日因拍片猛酸蔡阿嘎、調侃作家黃山料，受到大眾關注，頻道訂閱數在短短一個月內增粉16萬，讓外界不禁好奇他到底是誰？百萬YTR「異色檔案」日前就特地拍片介紹多米多羅，深挖他的背景以及爆紅手段，；這種操作方式也讓異色檔案主持人DK直言「他其實很聰明」。