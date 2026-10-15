寶可夢手遊《Pokémon GO》迎接萬聖節！不僅在遊戲中推出「萬聖節2026 Part1」、「萬聖節2026 Part2」活動，也在10月31日下午2點到5點，推出幽靈屬性的寶可夢「超級水晶燈火靈」極致超級團體戰！這是超級水晶燈火靈首次在極致超級團體戰登場，若超級水晶燈火靈提升到超級頂尖級，將能額外學會特殊招式「奇異之風＋」。
超級水晶燈火靈首度登場 全球大挑戰解鎖獎勵
《Pokémon GO》官方表示，寶可夢「超級水晶燈火靈」將在《Pokémon GO》極致超級團體戰首度登場，運氣好的訓練家還有機會遇到異色（色違）「水晶燈火靈」！即日起，訓練家還能讓「超級水晶燈火靈」的超級等級提升至「超級頂尖級」，可學會額外特殊招式「奇異之風＋」，在訓練家對戰有50威力，且有機會提升自身的攻擊與防禦1階段；在道館和團體戰則有145威力。
在「水晶燈火靈極致超級團體戰日」活動期間，《Pokémon GO》同步推出「全球大挑戰」，只要完成團體戰，就能與世界各地的訓練家一起攜手解鎖本次「全球大挑戰」各個階段的獎勵加碼內容，解鎖的階段越多，「超級水晶燈火靈」就能獲得越多獎勵加碼內容。
「超級水晶燈火靈」將根據本次「全球大挑戰」的結果，於台灣時間2026年11月3日04:00到2026年11月16日04:00期間解鎖下列獎勵加碼內容，「超級水晶燈火靈」的超級等級達到等級1以上時，「奇異之風＋」將獲得基礎威力加成；「超級水晶燈火靈」的超級等級達到「超級頂尖級」時，將獲得CP加成，不過訓練家要注意，獎勵加碼內容不適用於GO對戰聯盟。
「全球大挑戰」活動時間：台灣時間2026年10月31日08:00～2026年11月1日11:00
加碼活動拿團體戰入場券 限時調查同步展開
在台灣時間2026年10月31日08:00到2026年11月1日11:00期間，《Pokémon GO》也有多項加碼活動，包括遠距團體戰的參與次數上限將增加至20次、旋轉道館轉盤就可免費獲得最多6張團體戰入場券、完成「極致超級團體戰」捕獲的「水晶燈火靈」將解鎖第1級超級等級、在極致超級團體戰中遇見異色「水晶燈火靈」的機率將提高。
限時調查也會在活動期間展開，只要完成調查課題，就能得到1張特級對戰入場券，以及遇見「班基拉斯」的機會，請注意限時調查有時限，訓練家必須在限時調查截止前，完成限時調查相關課題並領取獎勵。
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《Pokémon GO》官方表示，寶可夢「超級水晶燈火靈」將在《Pokémon GO》極致超級團體戰首度登場，運氣好的訓練家還有機會遇到異色（色違）「水晶燈火靈」！即日起，訓練家還能讓「超級水晶燈火靈」的超級等級提升至「超級頂尖級」，可學會額外特殊招式「奇異之風＋」，在訓練家對戰有50威力，且有機會提升自身的攻擊與防禦1階段；在道館和團體戰則有145威力。
在「水晶燈火靈極致超級團體戰日」活動期間，《Pokémon GO》同步推出「全球大挑戰」，只要完成團體戰，就能與世界各地的訓練家一起攜手解鎖本次「全球大挑戰」各個階段的獎勵加碼內容，解鎖的階段越多，「超級水晶燈火靈」就能獲得越多獎勵加碼內容。
「超級水晶燈火靈」將根據本次「全球大挑戰」的結果，於台灣時間2026年11月3日04:00到2026年11月16日04:00期間解鎖下列獎勵加碼內容，「超級水晶燈火靈」的超級等級達到等級1以上時，「奇異之風＋」將獲得基礎威力加成；「超級水晶燈火靈」的超級等級達到「超級頂尖級」時，將獲得CP加成，不過訓練家要注意，獎勵加碼內容不適用於GO對戰聯盟。
「全球大挑戰」活動時間：台灣時間2026年10月31日08:00～2026年11月1日11:00
在台灣時間2026年10月31日08:00到2026年11月1日11:00期間，《Pokémon GO》也有多項加碼活動，包括遠距團體戰的參與次數上限將增加至20次、旋轉道館轉盤就可免費獲得最多6張團體戰入場券、完成「極致超級團體戰」捕獲的「水晶燈火靈」將解鎖第1級超級等級、在極致超級團體戰中遇見異色「水晶燈火靈」的機率將提高。
限時調查也會在活動期間展開，只要完成調查課題，就能得到1張特級對戰入場券，以及遇見「班基拉斯」的機會，請注意限時調查有時限，訓練家必須在限時調查截止前，完成限時調查相關課題並領取獎勵。