萬聖節就在10月31日，熱門寶可夢手遊《Pokémon GO》也推出一系列慶祝活動，除了10月27日將登場的全新扮裝皮卡丘「萬聖節2026 Part 1」相關活動，11月1日也會接續推出「萬聖節2026 Part 2」活動，異色墓仔狗、異色墓揚犬將首度於《Pokémon GO》出現，超級勾魂眼也提升到「超級頂尖級」。
異色墓仔狗登場！萬聖節氣氛寶可夢等你抓
萬聖節期間在《Pokémon GO》相當熱鬧，10月27到11月1日官方將推出「萬聖節2026 Part 1」活動，活動期間玩家可在遊戲中遇到全新扮裝的皮卡丘、超音蝠、來悲茶，跟萬聖節有關的幽靈系寶可夢將大量出現，以及「不給糖就搗蛋」驚喜、田野調查及全新的「GO Pass：萬聖節 2026」。
第一部分的活動結束後，「萬聖節2026 Part 2」將於11月1日接續登場，幸運的訓練家將在《Pokémon GO》中遇到首次登場的異色（色違）「墓仔狗」！可在地圖或是完成GO Pass課題與田野調查課題，就能遇見「墓仔狗」。
另外，訓練家也有機會在地圖上遇見「燭光靈」、「換上萬聖節服飾的木木梟」與「墓仔狗」等活動主題的寶可夢，甚至還有機會遇見「換上萬聖節服飾的耿鬼」，上述寶可夢都有機會遇見異色版本。團體戰的部分，穿戴著帽子和披肩的皮卡丘、戴著蝴蝶結的來悲茶將會出現在一星團體戰。
完成GO Pass豪華版 可拿到訓練家服飾
「萬聖節2026 Part 2」活動開始後，「超級勾魂眼」的超級等級將首度提升至「超級頂尖級」，「超級頂尖級」寶可夢超級進化時，都能學會額外的特殊招式，超級勾魂眼能學會的招式為「黑夜魔影＋」，在訓練家對戰時有55威力，團體戰使用有160威力，招式威力會隨寶可夢超級等級提升跟著增高。
玩家只要完成「Pass課題」，提升「GO Pass」，就能解鎖遇見活動主題寶可夢的機會、活動主題寶可夢的糖果、神奇糖果、高級球等獎勵，持有「GO Pass豪華版」還能解鎖額外遇見更多活動主題寶可夢的機會、甜點師上衣、甜點師長褲、神奇糖果XL、特級對戰入場券等獎勵。
《Pokémon GO》萬聖節2026 Part 2活動資訊
活動時間：2026年11月1日10:00～2026年11月5日20:00
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萬聖節期間在《Pokémon GO》相當熱鬧，10月27到11月1日官方將推出「萬聖節2026 Part 1」活動，活動期間玩家可在遊戲中遇到全新扮裝的皮卡丘、超音蝠、來悲茶，跟萬聖節有關的幽靈系寶可夢將大量出現，以及「不給糖就搗蛋」驚喜、田野調查及全新的「GO Pass：萬聖節 2026」。
第一部分的活動結束後，「萬聖節2026 Part 2」將於11月1日接續登場，幸運的訓練家將在《Pokémon GO》中遇到首次登場的異色（色違）「墓仔狗」！可在地圖或是完成GO Pass課題與田野調查課題，就能遇見「墓仔狗」。
另外，訓練家也有機會在地圖上遇見「燭光靈」、「換上萬聖節服飾的木木梟」與「墓仔狗」等活動主題的寶可夢，甚至還有機會遇見「換上萬聖節服飾的耿鬼」，上述寶可夢都有機會遇見異色版本。團體戰的部分，穿戴著帽子和披肩的皮卡丘、戴著蝴蝶結的來悲茶將會出現在一星團體戰。
「萬聖節2026 Part 2」活動開始後，「超級勾魂眼」的超級等級將首度提升至「超級頂尖級」，「超級頂尖級」寶可夢超級進化時，都能學會額外的特殊招式，超級勾魂眼能學會的招式為「黑夜魔影＋」，在訓練家對戰時有55威力，團體戰使用有160威力，招式威力會隨寶可夢超級等級提升跟著增高。
玩家只要完成「Pass課題」，提升「GO Pass」，就能解鎖遇見活動主題寶可夢的機會、活動主題寶可夢的糖果、神奇糖果、高級球等獎勵，持有「GO Pass豪華版」還能解鎖額外遇見更多活動主題寶可夢的機會、甜點師上衣、甜點師長褲、神奇糖果XL、特級對戰入場券等獎勵。
活動時間：2026年11月1日10:00～2026年11月5日20:00