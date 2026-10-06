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《Pokémon GO》2026萬聖節活動相關資訊

▲扮裝寶可夢皮卡丘、來悲茶也在台北寶可夢中心推出玩偶。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲《Pokémon GO》商店推出萬聖節相關服飾。（圖／《Pokémon GO》）

寶可夢手遊《Pokémon GO》迎接萬聖節，將在10月27日推出「萬聖節2026 Part 1」活動，訓練家們可在遊戲中遇見全新扮裝的皮卡丘、超音蝠、來悲茶，除了有跟萬聖節相關的寶可夢、幽靈系寶可夢大量出現，還會有「不給糖就搗蛋」驚喜、田野調查及全新的「GO Pass：萬聖節 2026」，玩家們可提升GO Pass等級，獲得糖果、星星沙子獎勵。2026年10月27日10:00到2026年11月1日10:00本次活動中，將出現首次在《Pokémon GO》登場的扮裝寶可夢，包括穿戴著帽子和披肩的皮卡丘、戴著禮帽的超音蝠、戴著蝴蝶結的來悲茶，如果運氣好的話，還可以遇到異色（色違）版本的扮裝寶可夢。另外，穿戴著帽子和披肩的皮卡丘、戴著蝴蝶結的來悲茶也會出現在一星團體戰當中。訓練家將有機會在地圖上遇見「戴著禮帽的超音蝠」、「夜巡靈」、「戴著萬聖節惡作劇裝飾的波加曼」，以及「戴著萬聖節惡作劇裝飾的隨風球」等活動主題的寶可夢。在活動期間，寶可夢會在地圖上留下「萬聖節驚喜盒」，只要點擊這些驚喜盒，就有機會得到皮卡丘的糖果、超音蝠的糖果、來悲茶的糖果，也有遇見活動主題寶可夢的機會，運氣好的話，還能獲得神奇糖果。只要達成「GO Pass」等級，就能解鎖獎勵加碼，達到第1階段Rank10，捕獲寶可夢時的糖果加倍，第2階段Rank20，捕獲寶可夢的星星沙子加倍，這次活動的「GO Pass」還會推出額外課題，玩家可多加留意。遊戲商店開賣萬聖節主題的服飾，包括萬聖節裙子套裝、萬聖節褲子套裝、萬聖節襪子、萬聖節靴子，活動結束後還會繼續販售。訓練家可以透過旋轉寶可補給站的轉盤、開啟友情禮物獲得活動主題貼圖，也可以從遊戲內商店購得貼圖。