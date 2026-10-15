今年第29號颱風「薔琵」今（15）日下午生成，根據日本方面統計，今年颱風生成數已達30個，是2013年以來、睽違13年再度出現一年生成30個颱風的情況，且薔琵後續有機會達到「非常強烈」颱風等級。氣象預報中心主任黃椿喜接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，以台灣編號來看，今年截至10月已有29個颱風，與2013年並列2000年以來同期最多；今年颱風偏多，與7、8月西太平洋季風槽旺盛有關，而隨著強聖嬰發展，秋冬季颱風路徑也可能更容易提早轉向或走得更南。
日本統計今年已30颱 睽違13年再現
薔琵生成後，台灣中央氣象署將其編列為今年第29號颱風；日本方面則列為第30號颱風，是2013年以來睽違13年再次出現，也是自1951年開始統計後第16次一年出現至少30個颱風。兩邊之所以相差1個，關鍵在今年8月的「簡拉維（GAENARI）」；日本氣象廳8月22日認定當時的熱帶性低氣壓已增強為第20號颱風簡拉維，但中央氣象署研判其環流結構、旋轉、風場及對流仍偏弱，因此沒有跟進升格。
除此之外，今年日本統計的第30號颱風在10月15日出現，生成時間之早排名歷史第4。日本資料顯示，10月原本就仍是颱風生成相對活躍的月份，因此進入秋季後仍不能排除有新的熱帶系統持續發展。
黃椿喜指出，若以台灣中央氣象署的編號來看，今年截至10月已經出現29個颱風，以2000年以後來看，與2013年同期的29個並列最多。若拉長至更長期的歷史資料來看，還不能算打破特殊紀錄，不過今年颱風生成數確實明顯偏多。
今年颱風為何這麼多？7、8月「季風槽」特別旺
黃椿喜分析，今年颱風生成數偏多，主要和夏季西太平洋的大尺度環境有關。尤其今年7、8月西太平洋季風槽相當明顯，西南風也深入到較東側海域，使季風槽維持旺盛，提供適合熱帶擾動及颱風發展的環境，因此7月、8月的颱風生成數明顯偏多。
到了9月、10月後，單月生成的颱風數量其實沒有特別異常，但因為7、8月已累積不少颱風，使得今年截至10月的總數仍明顯高於近年。
強聖嬰發展中 秋冬颱風容易提早轉向、走更南
至於近期部分颱風生成後，還沒接近台灣就提早北轉，黃椿喜表示，這與今年的強聖嬰背景有關。從目前情況來看，大約從10月起將進入較強的聖嬰狀態，而在強聖嬰發展的秋季到冬季，菲律賓到台灣附近容易出現「反氣旋異常」。
黃椿喜解釋，這樣的反氣旋異常會影響颱風行進路徑，使颱風往北走、提早轉向，或是往更南側移動的機率相對提高，因此從統計上來看，強聖嬰年到了秋冬，確實比較容易看到颱風提早轉向或走得更南。
黃椿喜也強調，這並不代表颱風「一定不會」接近台灣，只能說這類型路徑出現的機率相對較高，每一個颱風仍須依當時的大氣環境個別判斷。
黃椿喜表示，10月至12月秋冬季仍有颱風生成機會，在強聖嬰環境下，後續颱風提早轉向、或走得更偏南的趨勢可能較常見，但不能因此掉以輕心。以目前薔琵來看，接下來仍須觀察下周逐漸靠近台灣周邊海域時的發展，持續留意其靠近台灣的程度及可能影響。
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薔琵生成後，台灣中央氣象署將其編列為今年第29號颱風；日本方面則列為第30號颱風，是2013年以來睽違13年再次出現，也是自1951年開始統計後第16次一年出現至少30個颱風。兩邊之所以相差1個，關鍵在今年8月的「簡拉維（GAENARI）」；日本氣象廳8月22日認定當時的熱帶性低氣壓已增強為第20號颱風簡拉維，但中央氣象署研判其環流結構、旋轉、風場及對流仍偏弱，因此沒有跟進升格。
除此之外，今年日本統計的第30號颱風在10月15日出現，生成時間之早排名歷史第4。日本資料顯示，10月原本就仍是颱風生成相對活躍的月份，因此進入秋季後仍不能排除有新的熱帶系統持續發展。
黃椿喜指出，若以台灣中央氣象署的編號來看，今年截至10月已經出現29個颱風，以2000年以後來看，與2013年同期的29個並列最多。若拉長至更長期的歷史資料來看，還不能算打破特殊紀錄，不過今年颱風生成數確實明顯偏多。
黃椿喜分析，今年颱風生成數偏多，主要和夏季西太平洋的大尺度環境有關。尤其今年7、8月西太平洋季風槽相當明顯，西南風也深入到較東側海域，使季風槽維持旺盛，提供適合熱帶擾動及颱風發展的環境，因此7月、8月的颱風生成數明顯偏多。
到了9月、10月後，單月生成的颱風數量其實沒有特別異常，但因為7、8月已累積不少颱風，使得今年截至10月的總數仍明顯高於近年。
至於近期部分颱風生成後，還沒接近台灣就提早北轉，黃椿喜表示，這與今年的強聖嬰背景有關。從目前情況來看，大約從10月起將進入較強的聖嬰狀態，而在強聖嬰發展的秋季到冬季，菲律賓到台灣附近容易出現「反氣旋異常」。
黃椿喜解釋，這樣的反氣旋異常會影響颱風行進路徑，使颱風往北走、提早轉向，或是往更南側移動的機率相對提高，因此從統計上來看，強聖嬰年到了秋冬，確實比較容易看到颱風提早轉向或走得更南。
黃椿喜表示，10月至12月秋冬季仍有颱風生成機會，在強聖嬰環境下，後續颱風提早轉向、或走得更偏南的趨勢可能較常見，但不能因此掉以輕心。以目前薔琵來看，接下來仍須觀察下周逐漸靠近台灣周邊海域時的發展，持續留意其靠近台灣的程度及可能影響。