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▲一隻阿圓（如圖）再發文透露分手，跟陳百祥各自都會加油。（圖／IG@nanaciaociao）

百萬YouTuber一隻阿圓2024年被拍到與《木曜4超玩》前製作人陳百祥同居，兩人隨後低調認愛，沒想到昨（15）日她突然在IG限時動態透露「」，大家都認為這是分手宣言，引發熱烈討論，阿圓今（16）日再度發聲，雖然沒有直接證實與陳百祥分手，但她以「我們各自都會加油」形容兩人的未來，也希望大家把注意力放在彼此的作品上，並向媒體喊話：「希望可以把資源給更需要報導的事情」，表明不會再對此事多做回應。一隻阿圓稍早在IG限動曬出一張自己站在夜景前的照片，首度回應外界對感情狀況的關心：「謝謝大家關心！我跟對方都是很喜歡創作影片內容的人，更希望大家可以把注意力放在未來的作品上，我們各自都會加油，繼續做好看的影片給觀眾，之後也不再多做回應。」她最後不忘向媒體致意：「希望可以把資源給更需要報導的事情，辛苦各位記者大大。」整段文字沒有提及陳百祥的名字，也沒有明說兩人已經分手，但從「各自」一詞及不再回應的態度來看，似乎已間接透露這段感情現況。阿圓昨天突然曬出一張樹葉與天空的照片，感性寫道：「今年的我結束了一段非常長的關係，回到真的需要在意自己的日子，後來覺得很多事情並不是非黑即白。」她坦言自己想了很久，認為沒有人比當事人更了解彼此用心相待的歲月，因此選擇把過往回憶好好收藏，「如果我們都曾經好好對待過，我想就很足夠。」當時她沒有交代這段關係的對象是誰，也沒有說明結束的原因。阿圓與陳百祥的戀情在2024年11月曝光，當時兩人被拍到頻繁進出同一棟社區大樓，甚至傳出已經同居。面對外界關注，阿圓沒有直接公開交往細節，而是透過影片表示，雖然自己身為YouTuber，習慣分享生活，但感情仍希望保有私人空間，不想時時刻刻向外界交代，陳百祥當時也在影片中獻聲，盼大家給予兩人更多空間。此後雙方鮮少公開放閃，沒想到相隔近2年，卻傳出感情生變的消息。現年33歲的一隻阿圓本名王莉茵，來自台南，畢業於國立高雄科技大學應用德語系，曾擔任電台DJ、節目企劃，原本還有當記者的夢想，後來受到前男友、部落客傑米鹿影響開始經營自媒體，並在赴韓國念語言學校期間，靠著分享美妝、穿搭及留學生活逐漸打開知名度。她與傑米鹿曾交往5年，2020年分手後持續經營個人頻道，還曾公開自己2歲罹癌、切除右腎的經歷，目前YouTube頻道擁有約101萬訂閱者，其中