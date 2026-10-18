藤本樹作為近年日本最受矚目的漫畫家之一，從充滿暴力與瘋狂氣息的《炎拳》，到紅遍全球的《鏈鋸人》，再到描寫創作者友情與失去的《驀然回首》，他的作品題材看似完全不同，卻總能在荒誕、黑色幽默之中丟出細膩情感，讓讀者措手不及。《NOWNEWS今日新聞》以下將整理，究竟藤本樹是誰？除了《鏈鋸人》之外又畫過哪些作品？
藤本樹是誰？從短篇漫畫一路畫到《鏈鋸人》
藤本樹是日本漫畫家，出生於秋田縣，早期便持續投稿漫畫作品。他以《戀愛是盲目的》（恋は盲目）獲得集英社「第9回 Crown新人漫畫賞」佳作，作品之後於2014年刊登在《Jump SQ.19》，正式展開漫畫家生涯。之後陸續發表《四角》、《預言的那由多》、《人魚狂想曲》等短篇作品。
2016年，藤本樹開始在「少年Jump+」連載首部長篇作品《炎拳》，故事設定在被冰雪覆蓋的世界，擁有再生能力的少年阿格尼遭遇殘酷命運，作品融合末日、生存、復仇與人性議題，全8卷完結，也讓藤本樹逐漸受到漫畫迷關注。
真正讓藤本樹人氣爆發的作品，則是2018年底開始於《週刊少年Jump》連載的《鏈鋸人》。主角淀治背負龐大債務，與鏈鋸惡魔波奇塔一起擔任惡魔獵人維生，卻因一場背叛改變人生，之後成為擁有惡魔心臟的「鏈鋸人」。作品以瘋狂戰鬥、黑色幽默及難以預測的劇情發展受到歡迎，第1部於2020年完結，第2部之後轉至「少年Jump+」連載。
不只《鏈鋸人》！《驀然回首》、《再見繪梨》展現另一面
藤本樹不是只有血腥、獵奇作品，2021年推出的短篇漫畫《驀然回首》，描寫擅長畫漫畫的藤野與長期足不出戶的京本，因為漫畫相遇、一起創作，卻又因人生變故迎來巨大轉折。作品把重點放在創作、友情、嫉妒與失去，也讓不少讀者重新看見藤本樹描寫人物情感的一面。
2024年改編成動畫電影後更獲得高度評價，日本票房突破20億日圓，並拿下日本電影學院獎最佳動畫片獎，之後又被改編成真人電影，由是枝裕和執導、出口夏希與蒔田彩珠主演，目前正在院線上映中。
2022年的短篇《再見繪梨》則再次玩轉藤本樹相當喜愛的「電影」元素。故事從少年優太用手機拍攝病重母親開始，之後遇見神祕少女繪梨，整部作品不斷在現實、影像與虛構之間切換，直到最後仍讓讀者難以判斷哪些事情真正發生過。
除此之外，藤本樹17歲至26歲之間創作的8篇短篇漫畫，後來集結成《藤本樹短篇集17-21》、《藤本樹短篇集22-26》，其中收錄《庭院裡曾有兩隻雞。》、《佐佐木同學阻止了子彈》、《戀愛是盲目的》、《四角》、《人魚狂想曲》、《醒來變成女孩子的病》、《預言的那由多》及《妹妹的姊姊》。
這些早期作品如今也被改編成動畫《藤本樹17-26》，，近日入圍2026年第54屆國際艾美獎「短篇影集」獎項。可以看見《鏈鋸人》、《驀然回首》誕生之前，他早期已經出現的瘋狂想像與創作風格。
藤本樹漫畫家小檔案
◾姓名：藤本樹（藤本タツキ）
◾出身：日本秋田縣
◾漫畫出道：2014年《戀愛是盲目的》刊載於《Jump SQ.19》
◾首部長篇連載：《炎拳》
◾代表作品：《炎拳》、《鏈鋸人》、《驀然回首》、《再見繪梨》
◾其他作品：《藤本樹短篇集17-21》、《藤本樹短篇集22-26》
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藤本樹是日本漫畫家，出生於秋田縣，早期便持續投稿漫畫作品。他以《戀愛是盲目的》（恋は盲目）獲得集英社「第9回 Crown新人漫畫賞」佳作，作品之後於2014年刊登在《Jump SQ.19》，正式展開漫畫家生涯。之後陸續發表《四角》、《預言的那由多》、《人魚狂想曲》等短篇作品。
藤本樹不是只有血腥、獵奇作品，2021年推出的短篇漫畫《驀然回首》，描寫擅長畫漫畫的藤野與長期足不出戶的京本，因為漫畫相遇、一起創作，卻又因人生變故迎來巨大轉折。作品把重點放在創作、友情、嫉妒與失去，也讓不少讀者重新看見藤本樹描寫人物情感的一面。
2024年改編成動畫電影後更獲得高度評價，日本票房突破20億日圓，並拿下日本電影學院獎最佳動畫片獎，之後又被改編成真人電影，由是枝裕和執導、出口夏希與蒔田彩珠主演，目前正在院線上映中。
這些早期作品如今也被改編成動畫《藤本樹17-26》，，近日入圍2026年第54屆國際艾美獎「短篇影集」獎項。可以看見《鏈鋸人》、《驀然回首》誕生之前，他早期已經出現的瘋狂想像與創作風格。
◾姓名：藤本樹（藤本タツキ）
◾出身：日本秋田縣
◾漫畫出道：2014年《戀愛是盲目的》刊載於《Jump SQ.19》
◾首部長篇連載：《炎拳》
◾代表作品：《炎拳》、《鏈鋸人》、《驀然回首》、《再見繪梨》
◾其他作品：《藤本樹短篇集17-21》、《藤本樹短篇集22-26》