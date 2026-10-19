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▲三上悠亞化身公主現身內衣活動。（圖／記者陳明安攝）

▲三上悠亞透露最近會很常來台灣。（圖／記者陳明安攝）

日本女星三上悠亞近日在台話題滿滿，不只為了夢想家TPBL 2026-27賽季主場開幕戰，還因為，即使陰影一大片、胸貼都被拍到，她（19）日出席內衣活動時堅持沒有走光，「是那個光線的問題。」透露都有看到新聞跟關心的留言，要大家不必擔心。此外，她也預告今年會常常來台，但也偷偷抱怨太多台灣人玩皮克敏，「我都打不到蘑菇！」三上悠亞2025年加盟台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，每次上場應援都跳得非常賣力，上週末（10/17）在臺中洲際迷你蛋熱舞時半個胸部呼之欲出、胸貼明顯可見，她今天表示有看到新聞，但因為有安全措施，所以跳的再用力都不會走光，「那個可能是陰影，是那個光線的問題，大家不用擔心我。」她也提到今年是成為啦啦隊第2年，會再加強舞蹈訓練，也預告今年會很常來台灣，「我的班表已經出來了～大家可以很常看到我」。除了走光話題，她昨天也在社群上傳跳閃身步、狗熊哆嗦毛等迷因，會想拍是因為Formosa Sexy」隊友透露這些最近在台灣很紅，決定學一下，「經紀人原本就知道，但之前沒有拍，練了幾分鐘後，只花了1分鐘就拍完，我也不知道這真的會爆紅」。三上悠亞還說有趣寺廟買御守，也有去拜月老，但目前桃花0，因為他祈求錯誤，「我都是獎跟工作相關的....」記者建議她回去崇拜，也很好奇理想型條件，但三上悠亞語帶保留笑說：「我覺得我不用講太多，神明應該都知道我想要的是什麼，帥的、溫柔的、體貼的，神明應該能理解我、知道我的理想型是什麼吧。」三上悠亞今天是為了替日本內衣品牌開幕活動站台，她頭戴花辦髮飾、套上白色深V洋裝現身，還特別挑選黑色蕾絲無鋼圈，讓G罩杯好身材展露無遺，而身為台灣區代言人的她，還為此學了「好看的要死」中文以及「好吃的要死」，解釋因為台灣美食多到數不清，特別是小籠包，「所以我就學了『齁甲嘎杯戲』跟閃身步，這些都是這次來台才學的」。