第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮受到薔琵颱風影響，延期至今（25）日晚間在台北流行音樂中心舉行。今年節目類入圍名單相當有看頭，角逐實境節目主持人獎的競爭者包含韓星利特與孝淵，利特原先安排出席典禮，但因颱風關係臨時取消。而角逐綜藝節目主持人獎的入圍者，則是綜藝大哥吳宗憲、胡瓜，還有搞笑天王沈玉琳，究竟獎落誰家？本文將不斷更新頒獎典禮進度與得獎名單，帶大家一起參與金鐘盛典。
第61屆金鐘獎亮點搶先看 表演名單、主持陣容曝光
今年金鐘獎節目類頒獎典禮韓流齊聚，韓星利特、孝淵、李元日、趙序衡與喜飯都憑藉節目《廚師的迫降：客家廚房 2》，入圍「實境節目主持人獎」。利特早在9月時就確定會出席頒獎典禮，還將擔任頒獎人，但卻受到颱風攪局影響，導致他航班取消，無法來台，只能隔空看頒獎結果。
而今晚節目類金鐘獎的紅毯主持人是夏和熙與Dora（謝雨芝），典禮主持人則是陳漢典。夏和熙去年就主持過紅毯，這次應該駕輕就熟，但他首度以學長身分搭檔Dora，兩人是否有足夠默契應對所有突發狀況，外界也相當好奇。至於陳漢典，這是他出道21年來，首度獨挑大樑主持金鐘，他坦言壓力頗大，但他承諾會盡全力當好穿針引線的角色，讓大家將目光都集中在得獎者身上。
今日頒獎典禮也將會有2段精采表演，第一段「綜藝神之手」表演嘉賓為小禎、阿毛、阿秀、阿咪、小威、小小咪、宥子，金鐘獎官方預告他們將以熟悉旋律搭配招牌音效，帶來絕不冷場的演出。第二段表演則是「鋼鐵意志」，演出嘉賓為蕭景鴻（阿弟）、王識賢搭配阿跨面，這組跨世代合作將向影視幕後英雄致敬。
📌以下為第61屆金鐘獎節目類入圍名單，得獎名單將於典禮開始後進行不斷更新（19:00開始）
★綜藝節目獎
《一字千金》
《百分之一相對論 第一季》
《星廚之戰》
《週末最強大》
《綜藝玩很大》
★綜藝節目主持人獎
吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）／《綜藝大熱門》
沈玉琳、Melody 殷悅／《11點熱吵店》
胡瓜（胡自雄）、陳亞蘭（陳欣湉）、歐漢聲／《週末最強大》
曾國城、蔡尚樺／《全民星攻略》
邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）、溫妮（黃于恩）、丘涵／《真料理兩鍋論》
★動畫節目獎
《Hata la 異世界》
《吉娃斯愛科學 V：太空站家園》
《我是陳派派》
《勇者動畫系列 2》
《莓吉幼兒園》
★生活風格節目獎
《也好吃》
《列車人生》
《我們回家吧 3》
《激流台灣》
《藝術二分之一：Art kak’ i’ iyaeh》
★生活風格節目主持人獎
Dennis Nieh（聶雲）／《The Taipei Tonight Show》
肯納Kenna／《City Escape》
馬世芳／《也好吃》
曾寶儀／《我們回家吧3》
融融（吳宇堯）／《融融歷險記》
★實境節目獎
《九條好漢在一班》
《人生幹大事上山吧！台灣隊》
《飢餓遊戲》
《嗨！營業中》
《廚師的迫降：客家廚房 2》
★實境節目主持人獎
利特、温昇豪、陳庭妮、孝淵、江宏傑、李元日、趙序衡、喜飯／《廚師的迫降：客家廚房 2》
姚元浩、莎莎（鍾欣愉）、吳映潔／《嗨！營業中－第六季》
胡瓜、胡小禎（胡盈禎）、胡釋安／《胡來旅行社》
孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮（吳函峮）、蔡黃汝／《飢餓遊戲》
雷艾美、八弟（蕭志瑋）、黃仕傑、Max（楊盛堯）／《人生幹大事上山吧！台灣隊》
★紀實節目獎
《另一種注目》
《守護我們的星球II：水陸之間》
《極樂世界之好好出門》
《膠囊時光 The Time Capsule》
《藝術很有事》
★紀實節目主持人獎
李宜庭／《島語 美麗島的外來客》
許璦婷／《下半場練習生》
陳雅琳／《我的野生鄰居》
舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》
黃迪揚／《讓愛傳下去－2024吳尊賢愛心獎》
★兒童節目獎
《talagay我最強！》
《ㄟ！跟你說個祕密》
《越來越嗖鯊》
《節氣x六感實驗室》
《趖來趖去3隻蟲》
★少年節目獎
《換個爸媽過幾天》
《反正你也不睡覺》
《成仁高中偵探社》
《青春！咱的夢》
《青春發言人》
★兒童少年節目主持人獎
A-têng（周俊廷）／《趖來趖去3隻蟲》
大霈（李霈瑜）、馬大元／《換個爸媽過幾天》
李穎珍／《練習生，衝一波！》
香蕉哥哥（林掄元）、阿猴（林昶甫）／《阿猴出任務》
嚴八（嚴天浩）、胡子（黃柏涵）／《鹹魚小隊》
★節目類導演獎
白心儀、潘郁文／《我的動物同學》
余俊權／《列車人生》
阿洛・卡力亭・巴奇辣／《你的島嶼我的家》第三季：大航海
舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》
劉嵩／《南國啟示錄》
★節目類導播獎
丁光慈／《天才衝衝衝》
可樂（吳佩諭）／《大學聲 Young Voice》
林悅恩／《樂團祭》
陳健彬／《宇宙啦啦隊》
鍾宜瑩／《綜藝大熱門》
★節目類攝影獎
王盈舜／《紀錄觀點－冰封的記憶》
王瀚德、謝政峰、陳錦亮、陳冠宇、周劭杰／《藝術很有事：為何建築人愛穿黑衣？》
徐仲彥、黃郁智／《列車人生》
湯育宇、葉辰威、陳韋翰、陳翔科／《也好吃》
潘信安／《straight to the source 2》
★節目類燈光獎
伍翔麟、花花（沈佳穎）、呂杰／《樂團祭》
朱俊宇／《百分之一相對論 第一季》
李元嶽、毛卜祺、陳國安／《青春發言人》
柯朝璋／《吉日良辰客家封》
董崇安／《也好吃》
黎哲光、胡柏毅、蕭俊良／《星廚之戰》
★節目類剪輯獎
朱介任、王鈴晶／《藝術很有事：回看一刀俠 陳弘耀》
游宜展／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》
楊淑婷／《Art Attack》
劉吉雄、盧彥中／《紀錄觀點－陌生人與他們的小孩》
謝欣志、吳殷漢／《ㄟ！跟你說個祕密》
★節目類美術設計獎
王姝妍、Neita（莊芳田）、葉為元、龍諾兒／《Hata la 異世界》
周文元／《星際女孩》
周芸汝／《莓吉幼兒園》
陳威元／《勇者動畫系列2》
黃勻弦、黃郁婷／《我是陳派派》
★節目類聲音設計獎
吳明羽、林子煜、浦臨恩、馮俊曄、黃士佳、劉更始／《Hata la 異世界》
卓士堯、林先敏／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》
林傳凱／《Musasuhis百年之路》
高偉晏、林協忠、張衞帆、陳品伶、A拔／《勇者動畫系列2》
黃浩倫、石恩明、王維剛／《我是陳派派》
★節目類節目創新獎
《Hata la 異世界》
《我是陳派派》
《明星製作公司》
《星廚之戰》
《孫子也打野》
★最具人氣節目獎（由觀眾票選）
《廚師的迫降：客家廚房2》
《綜藝玩很大》
《宇宙啦啦隊》
《天才衝衝衝》
《小姐不熙娣》
★特別獎項
終身成就獎得主：林登義 先生（台灣電視史上首位電視導播）
📌第61屆金鐘獎直播平台統整
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今年金鐘獎節目類頒獎典禮韓流齊聚，韓星利特、孝淵、李元日、趙序衡與喜飯都憑藉節目《廚師的迫降：客家廚房 2》，入圍「實境節目主持人獎」。利特早在9月時就確定會出席頒獎典禮，還將擔任頒獎人，但卻受到颱風攪局影響，導致他航班取消，無法來台，只能隔空看頒獎結果。
今日頒獎典禮也將會有2段精采表演，第一段「綜藝神之手」表演嘉賓為小禎、阿毛、阿秀、阿咪、小威、小小咪、宥子，金鐘獎官方預告他們將以熟悉旋律搭配招牌音效，帶來絕不冷場的演出。第二段表演則是「鋼鐵意志」，演出嘉賓為蕭景鴻（阿弟）、王識賢搭配阿跨面，這組跨世代合作將向影視幕後英雄致敬。
★綜藝節目獎
《一字千金》
《百分之一相對論 第一季》
《星廚之戰》
《週末最強大》
《綜藝玩很大》
★綜藝節目主持人獎
吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）／《綜藝大熱門》
沈玉琳、Melody 殷悅／《11點熱吵店》
胡瓜（胡自雄）、陳亞蘭（陳欣湉）、歐漢聲／《週末最強大》
曾國城、蔡尚樺／《全民星攻略》
邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）、溫妮（黃于恩）、丘涵／《真料理兩鍋論》
★動畫節目獎
《Hata la 異世界》
《吉娃斯愛科學 V：太空站家園》
《我是陳派派》
《勇者動畫系列 2》
《莓吉幼兒園》
★生活風格節目獎
《也好吃》
《列車人生》
《我們回家吧 3》
《激流台灣》
《藝術二分之一：Art kak’ i’ iyaeh》
★生活風格節目主持人獎
Dennis Nieh（聶雲）／《The Taipei Tonight Show》
肯納Kenna／《City Escape》
馬世芳／《也好吃》
曾寶儀／《我們回家吧3》
融融（吳宇堯）／《融融歷險記》
★實境節目獎
《九條好漢在一班》
《人生幹大事上山吧！台灣隊》
《飢餓遊戲》
《嗨！營業中》
《廚師的迫降：客家廚房 2》
★實境節目主持人獎
利特、温昇豪、陳庭妮、孝淵、江宏傑、李元日、趙序衡、喜飯／《廚師的迫降：客家廚房 2》
姚元浩、莎莎（鍾欣愉）、吳映潔／《嗨！營業中－第六季》
胡瓜、胡小禎（胡盈禎）、胡釋安／《胡來旅行社》
孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮（吳函峮）、蔡黃汝／《飢餓遊戲》
雷艾美、八弟（蕭志瑋）、黃仕傑、Max（楊盛堯）／《人生幹大事上山吧！台灣隊》
★紀實節目獎
《另一種注目》
《守護我們的星球II：水陸之間》
《極樂世界之好好出門》
《膠囊時光 The Time Capsule》
《藝術很有事》
★紀實節目主持人獎
李宜庭／《島語 美麗島的外來客》
許璦婷／《下半場練習生》
陳雅琳／《我的野生鄰居》
舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》
黃迪揚／《讓愛傳下去－2024吳尊賢愛心獎》
★兒童節目獎
《talagay我最強！》
《ㄟ！跟你說個祕密》
《越來越嗖鯊》
《節氣x六感實驗室》
《趖來趖去3隻蟲》
★少年節目獎
《換個爸媽過幾天》
《反正你也不睡覺》
《成仁高中偵探社》
《青春！咱的夢》
《青春發言人》
★兒童少年節目主持人獎
A-têng（周俊廷）／《趖來趖去3隻蟲》
大霈（李霈瑜）、馬大元／《換個爸媽過幾天》
李穎珍／《練習生，衝一波！》
香蕉哥哥（林掄元）、阿猴（林昶甫）／《阿猴出任務》
嚴八（嚴天浩）、胡子（黃柏涵）／《鹹魚小隊》
★節目類導演獎
白心儀、潘郁文／《我的動物同學》
余俊權／《列車人生》
阿洛・卡力亭・巴奇辣／《你的島嶼我的家》第三季：大航海
舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》
劉嵩／《南國啟示錄》
★節目類導播獎
丁光慈／《天才衝衝衝》
可樂（吳佩諭）／《大學聲 Young Voice》
林悅恩／《樂團祭》
陳健彬／《宇宙啦啦隊》
鍾宜瑩／《綜藝大熱門》
★節目類攝影獎
王盈舜／《紀錄觀點－冰封的記憶》
王瀚德、謝政峰、陳錦亮、陳冠宇、周劭杰／《藝術很有事：為何建築人愛穿黑衣？》
徐仲彥、黃郁智／《列車人生》
湯育宇、葉辰威、陳韋翰、陳翔科／《也好吃》
潘信安／《straight to the source 2》
★節目類燈光獎
伍翔麟、花花（沈佳穎）、呂杰／《樂團祭》
朱俊宇／《百分之一相對論 第一季》
李元嶽、毛卜祺、陳國安／《青春發言人》
柯朝璋／《吉日良辰客家封》
董崇安／《也好吃》
黎哲光、胡柏毅、蕭俊良／《星廚之戰》
★節目類剪輯獎
朱介任、王鈴晶／《藝術很有事：回看一刀俠 陳弘耀》
游宜展／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》
楊淑婷／《Art Attack》
劉吉雄、盧彥中／《紀錄觀點－陌生人與他們的小孩》
謝欣志、吳殷漢／《ㄟ！跟你說個祕密》
★節目類美術設計獎
王姝妍、Neita（莊芳田）、葉為元、龍諾兒／《Hata la 異世界》
周文元／《星際女孩》
周芸汝／《莓吉幼兒園》
陳威元／《勇者動畫系列2》
黃勻弦、黃郁婷／《我是陳派派》
★節目類聲音設計獎
吳明羽、林子煜、浦臨恩、馮俊曄、黃士佳、劉更始／《Hata la 異世界》
卓士堯、林先敏／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》
林傳凱／《Musasuhis百年之路》
高偉晏、林協忠、張衞帆、陳品伶、A拔／《勇者動畫系列2》
黃浩倫、石恩明、王維剛／《我是陳派派》
★節目類節目創新獎
《Hata la 異世界》
《我是陳派派》
《明星製作公司》
《星廚之戰》
《孫子也打野》
★最具人氣節目獎（由觀眾票選）
《廚師的迫降：客家廚房2》
《綜藝玩很大》
《宇宙啦啦隊》
《天才衝衝衝》
《小姐不熙娣》
★特別獎項
終身成就獎得主：林登義 先生（台灣電視史上首位電視導播）
📌第61屆金鐘獎直播平台統整
- 官方網路頻道：金鐘61官網、金鐘官方YouTube
- 電視直播：三立都會台
- 海外直播：三立國際台
- 廣播調頻：好事989電台
- 數位直播：三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY
- 影音平台直播：三立MOD綜合台、LINE TV
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