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▲利特入圍實境節目主持人獎，但無法來台出席典禮。（圖／翻攝自迫降客庄 恁仔細 하카에 불시착FB）

▲不老男神王識賢（如圖）將領軍阿弟、阿跨面在金鐘頒獎典禮上演出。（圖／翻攝自金鐘獎 Golden Bell Awards ﻿FB）

以下為第61屆金鐘獎節目類入圍名單，得獎名單將於典禮開始後進行不斷更新（19:00開始）

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第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮受到薔琵颱風影響，延期至今（25）日晚間在台北流行音樂中心舉行。今年節目類入圍名單相當有看頭，角逐實境節目主持人獎的競爭者包含韓星利特與孝淵，利特原先安排出席典禮，但因颱風關係臨時取消。而角逐綜藝節目主持人獎的入圍者，則是綜藝大哥吳宗憲、胡瓜，還有搞笑天王沈玉琳，究竟獎落誰家？本文將不斷更新頒獎典禮進度與得獎名單，帶大家一起參與金鐘盛典。今年金鐘獎節目類頒獎典禮韓流齊聚，韓星利特、孝淵、李元日、趙序衡與喜飯都憑藉節目《廚師的迫降：客家廚房 2》，入圍「實境節目主持人獎」。利特早在9月時就確定會出席頒獎典禮，還將擔任頒獎人，但卻受到颱風攪局影響，導致他航班取消，無法來台，只能隔空看頒獎結果。而今晚。夏和熙去年就主持過紅毯，這次應該駕輕就熟，但他首度以學長身分搭檔Dora，兩人是否有足夠默契應對所有突發狀況，外界也相當好奇。至於陳漢典，這是他出道21年來，首度獨挑大樑主持金鐘，他坦言壓力頗大，但他承諾會盡全力當好穿針引線的角色，讓大家將目光都集中在得獎者身上。今日頒獎典禮也將會有2段精采表演，，金鐘獎官方預告他們將以熟悉旋律搭配招牌音效，帶來絕不冷場的演出。，這組跨世代合作將向影視幕後英雄致敬。《一字千金》《百分之一相對論 第一季》《星廚之戰》《週末最強大》《綜藝玩很大》吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）／《綜藝大熱門》沈玉琳、Melody 殷悅／《11點熱吵店》胡瓜（胡自雄）、陳亞蘭（陳欣湉）、歐漢聲／《週末最強大》曾國城、蔡尚樺／《全民星攻略》邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）、溫妮（黃于恩）、丘涵／《真料理兩鍋論》《Hata la 異世界》《吉娃斯愛科學 V：太空站家園》《我是陳派派》《勇者動畫系列 2》《莓吉幼兒園》《也好吃》《列車人生》《我們回家吧 3》《激流台灣》《藝術二分之一：Art kak’ i’ iyaeh》Dennis Nieh（聶雲）／《The Taipei Tonight Show》肯納Kenna／《City Escape》馬世芳／《也好吃》曾寶儀／《我們回家吧3》融融（吳宇堯）／《融融歷險記》《九條好漢在一班》《人生幹大事上山吧！台灣隊》《飢餓遊戲》《嗨！營業中》《廚師的迫降：客家廚房 2》利特、温昇豪、陳庭妮、孝淵、江宏傑、李元日、趙序衡、喜飯／《廚師的迫降：客家廚房 2》姚元浩、莎莎（鍾欣愉）、吳映潔／《嗨！營業中－第六季》胡瓜、胡小禎（胡盈禎）、胡釋安／《胡來旅行社》孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮（吳函峮）、蔡黃汝／《飢餓遊戲》雷艾美、八弟（蕭志瑋）、黃仕傑、Max（楊盛堯）／《人生幹大事上山吧！台灣隊》《另一種注目》《守護我們的星球II：水陸之間》《極樂世界之好好出門》《膠囊時光 The Time Capsule》《藝術很有事》李宜庭／《島語 美麗島的外來客》許璦婷／《下半場練習生》陳雅琳／《我的野生鄰居》舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》黃迪揚／《讓愛傳下去－2024吳尊賢愛心獎》《talagay我最強！》《ㄟ！跟你說個祕密》《越來越嗖鯊》《節氣x六感實驗室》《趖來趖去3隻蟲》《換個爸媽過幾天》《反正你也不睡覺》《成仁高中偵探社》《青春！咱的夢》《青春發言人》A-têng（周俊廷）／《趖來趖去3隻蟲》大霈（李霈瑜）、馬大元／《換個爸媽過幾天》李穎珍／《練習生，衝一波！》香蕉哥哥（林掄元）、阿猴（林昶甫）／《阿猴出任務》嚴八（嚴天浩）、胡子（黃柏涵）／《鹹魚小隊》白心儀、潘郁文／《我的動物同學》余俊權／《列車人生》阿洛・卡力亭・巴奇辣／《你的島嶼我的家》第三季：大航海舒夢蘭／《守護我們的星球II：水陸之間》劉嵩／《南國啟示錄》丁光慈／《天才衝衝衝》可樂（吳佩諭）／《大學聲 Young Voice》林悅恩／《樂團祭》陳健彬／《宇宙啦啦隊》鍾宜瑩／《綜藝大熱門》王盈舜／《紀錄觀點－冰封的記憶》王瀚德、謝政峰、陳錦亮、陳冠宇、周劭杰／《藝術很有事：為何建築人愛穿黑衣？》徐仲彥、黃郁智／《列車人生》湯育宇、葉辰威、陳韋翰、陳翔科／《也好吃》潘信安／《straight to the source 2》伍翔麟、花花（沈佳穎）、呂杰／《樂團祭》朱俊宇／《百分之一相對論 第一季》李元嶽、毛卜祺、陳國安／《青春發言人》柯朝璋／《吉日良辰客家封》董崇安／《也好吃》黎哲光、胡柏毅、蕭俊良／《星廚之戰》朱介任、王鈴晶／《藝術很有事：回看一刀俠 陳弘耀》游宜展／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》楊淑婷／《Art Attack》劉吉雄、盧彥中／《紀錄觀點－陌生人與他們的小孩》謝欣志、吳殷漢／《ㄟ！跟你說個祕密》王姝妍、Neita（莊芳田）、葉為元、龍諾兒／《Hata la 異世界》周文元／《星際女孩》周芸汝／《莓吉幼兒園》陳威元／《勇者動畫系列2》黃勻弦、黃郁婷／《我是陳派派》吳明羽、林子煜、浦臨恩、馮俊曄、黃士佳、劉更始／《Hata la 異世界》卓士堯、林先敏／《你的島嶼我的家 第三季：大航海》林傳凱／《Musasuhis百年之路》高偉晏、林協忠、張衞帆、陳品伶、A拔／《勇者動畫系列2》黃浩倫、石恩明、王維剛／《我是陳派派》《Hata la 異世界》《我是陳派派》《明星製作公司》《星廚之戰》《孫子也打野》《廚師的迫降：客家廚房2》《綜藝玩很大》《宇宙啦啦隊》《天才衝衝衝》《小姐不熙娣》終身成就獎得主：林登義 先生（台灣電視史上首位電視導播）