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▲銀赫《宇宙啦啦隊》獲得最具人氣綜藝節目獎。（圖／翻攝自YouTube＠金鐘獎）

▲《宇宙啦啦隊》出席金鐘獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

SJ銀赫、葉乃文和藤井麻由共同主持的綜藝節目《宇宙啦啦隊》獲得金鐘61最具人氣綜藝節目獎，該節目從28位參賽者，以回合賽制度以及不同主題，考驗參賽者臨場飯應和團隊默契，最終選出9人女團W!nky，深受觀眾喜愛。原本該獎項是由SJ利特擔任揭獎嘉賓，但因為颱風的關係沒能到場，利特也透過VCR祝福銀赫，還手捂臉裝哭喊，「嗚嗚我沒得！」超級可愛。《宇宙啦啦隊》獲得金鐘61最具人氣綜藝節目獎，原本這個獎項是由利特宣布，但因為颱風的關係他沒能到場，特別拍攝VCR另類現身，並揭開最終得獎的節目，恭喜好友銀赫，還裝哭喊，「嗚嗚我沒得。」把台下嘉賓逗樂。利特也順勢宣布新計畫，雖然因為颱風的關係，一年前就計畫好的行程臨時取消，但接下來在客家電視台還會有新的節目，「明年如果能入圍，或是得獎，我一定親自到場，去年我在客家電視台節目中擔任主持也拿獎，明年會有不同形式跟大家見面，我會提前把明年金鐘獎的時間留下來的！」