美豬瘦肉精安全含量定案　陳時中：超標最高罰2億

陳時中補充，只要食用符合標準的豬肉產品，可以保證安全無虞，不過針對未來如果有業者超標，是否訂定相關罰則？陳時中強調，未來業者進口的美豬，萊克多巴胺如果有超過最大安全容許量，就是開罰6萬到2億之間。
過去針對美豬，國內要求萊克多巴胺「零檢出」，根據食藥署調查結果，民國100年到109年，邊境共進口1458批豬肉，其中查獲10批含萊克多巴胺，100年共8批、102年及106年各1批；豬雜碎方面共進口497批，100年檢出6批、101年8批、102至104年各1批、106年1批；至於市售豬肉，則是在104年至109年的稽查中，都沒有檢出萊克多巴胺。
另外針對美豬進口後的標示，陳時中表示，針對先前食藥署釋出的公告規定，直接供應飲食場所，包括餐廳、小吃攤、夜市，有販售豬肉，也應標示豬肉及豬可食部位原料的原產地，並以中文顯著標示在卡片、菜單等，以貼、懸掛、立牌等足以明顯辨別的方式標示。
食藥署強調，以標籤、菜單註記者，字體不得小於4公釐；以其他標示型式者，不得小於2公分。如果業者未依據辦理，依據《食品安全衛生管理法》第25條第2項，未依規定辦理者，將開罰3萬到300萬罰鍰；甚至如果標示不實，違法標示產地等，則可處新台幣4萬到400萬的罰鍰。