謝金燕露邪惡美臀、水蛇腰　超狂瘦身食譜養出神級辣長腿

▲謝金燕為了保養姣好身材，可說是煞費苦心。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb ）

45歲的電音女王謝金燕雖然沒有新作品洗腦大家，人氣仍相當旺，經常在社群網站分享逆天長腿辣照，還化身美妝達人，傳授女孩們保養及彩妝技巧。先前她為歡慶出道30年，開放粉絲許願，尺度大開po出裸背照，白嫩的美背與纖腰，讓粉絲驚呼「辣到不行」。

▲謝金燕露美背引暴動，還擁有好身材和大長腿。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb）

謝金燕身材火辣，保養得宜，身高170公分，體重維持50公斤的模特兒身材，出道多年看來依舊凍齡，尤其那雙撩人長腿，又細又直，還曾獲得「美腿小姐」的稱號。這次開放粉絲「來點瘋狂的許願」，公開性感的超殺裸背照，圓了粉絲心願外，網友也紛紛敲碗姊姊的保養秘訣。

▲謝金燕長腿逆天。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb）

謝金燕為了保養姣好身材，可說是煞費苦心，飲食上雖然不會忌口，但每餐只吃7分飽，不把胃口撐大，最愛吃麻辣鍋、泰國菜，透過吃適量的辣促進代謝，還會自備果醋與新鮮辣椒取代沙茶醬，但建議火鍋湯底不要喝，很油熱量又高，腸胃不好的也不要常吃辣喔。

▲謝金燕常做瑜珈。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb）

她也很注重下半身的體態，為了避免水腫，經常吃冬瓜、芹菜、番茄、香蕉等蔬果幫助排水，改善血液循環，再靠運動習慣，讓腿部看起來緊實。偶爾補充一些美容保健飲品，讓肌膚彈潤，使膚質保持在最佳狀態。

而要有線條，當然還是要靠運動，除了籌備專輯需大量練舞外，她養成了每天早起做瑜珈的習慣，喚醒疲累的細胞，也經常上健身房，或是在家練習倒立、用健腹器鍛練馬甲線，看得出來相當有毅力。