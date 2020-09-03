小S公開好身材祕訣　「一方法」改善小腹凸出兼長高

小S徐熙娣雖已是3個孩子的媽，狀態依舊維持的超好，不僅有亮到發光的細緻膚質，曼妙曲線更是惹人羨慕，日前她在IG上分享了練舞動態，可見她穿著貼身背心和極短熱褲，完美展現火辣身材獲大批網友讚賞，紛紛留言「希望我可以跟S一樣辣」、「身材完全是少女」，果然是台灣「IPSS」（國際巨星）無誤，以下就一起來看看小S的健身飲食菜單。

談到管理身材，小S是非常嚴格的，還會和老公一起煮瘦身餐，但她認為，瘦身不能節食，也不一定只能乖乖吃代餐，在減肥期間的飲食，可以將喜歡的食材用健康的方式料理，就能夠控制熱量與份量，還能攝取到所需的營養素，再搭配有氧運動和重量訓練，瘦身效果會更明顯。

▲小S向舞蹈老師學舞，鍛鍊身材。（圖／小S IG）

她曾經分享一個月瘦5.5公斤的菜單，富含蛋白質、膳食纖維以及少量的澱粉，早餐固定有五穀雜糧麵包配上一小塊無鹽奶油和一杯黑咖啡；午餐盡量控制在3道菜以內，用少量椰子油炒蔬菜，搭配魚、肉、蛋三擇一、2/5碗白稀飯，用餐順序為蛋白質、蔬菜，最後是澱粉，先以幫助肌肉生長的蛋白質和促進排便的纖維增加飽足感，能夠有效控制食慾，避免澱粉攝取過量。

▲許雅鈞幫小S煮的營養餐。（圖／小S IG）

而晚餐則以清淡為主，基本上也是控制在三道菜以內，並且在六點前吃完，絕對不能吃宵夜，每天也別忘了喝大量的水分促進代謝，重要的是瘦身期間最好戒酒，尤其是甜甜的酒，以免攝取過多不必要的熱量，甚至會大幅降低重訓效果喔！雖然吃得算健康，但女明星為了維持身材，要付出比一般人更多的努力，沒人能體會他們有多餓啊！

她能夠長年維持好身材，就歸功於超過6點不吃東西，因為太晚進食，會影響我們的代謝系統，加上已經接近睡覺時間，熱量容易轉為脂肪儲存在身體，但太早吃晚餐，可能睡前會餓到不行，這時千萬別忍不住吃零食、甜食，容易胃食道逆流，小S分享，可將無糖燕麥飲加水稀釋，能提供飽足感也不易胖，如果還是很餓就趕快去睡覺。

▲小S熱愛運動，42歲身材依舊苗條。（圖／小S IG）

滑開她的IG動態來看，除了飲食控制，她天天努力運動，最愛的便是跳好玩又能燃脂的尊巴舞（Zumba Dance），連楊丞琳、王心凌都在跳，它是將音樂與間歇有氧運動融合在一起的舞蹈，蘊含各種拉丁元素，像是桑巴、恰恰、曼波，動感的舞步能夠帶起身體的律動，還能讓人越跳越開心，一小時最高能燃燒450～600卡路里，而且在家就可以跟著跳，上班族不必煩惱該去哪運動！

此外，她也很要求自己的體態，走路時絕不駝背，站著或坐著時都是腰身挺直，常常提醒自己記得「抬頭挺胸」，像劉詩詩也是站姿非常美的女星，氣質很端莊，還有專屬形容詞「詩詩站」，也就是後腦勺、肩膀、臀部和腳踝呈一直線，光從照片上看，就覺得儀態萬千，尤其那纖細腰背和肩頸線條，實在很迷人，優美的體態碾壓眾女星。



▲劉詩詩體態優美。（圖／劉詩詩微博）

長時間站姿、坐姿不正確，會導致脊椎與骨盆歪斜，骨盆前傾或後傾會造成腰椎彎曲或駝背，重心在不對的地方，腰經常會痠痛，也會引起小腹前凸，還會伴隨圓肩、烏龜脖子，體型就會看起來很厚實。日本瑜珈老師石村友見也曾分享標準站姿「Zero Position」（0號姿勢），是從側面來看，耳朵、手臂、手腕、膝蓋、腳腕要呈一直線，若是彎曲可能有肌肉緊繃的問題，透過拉筋可以讓短縮的肌肉被拉長，姿勢改善後，身材看起來會比原本修長，還能偷偷增高呢！



▲42歲小S保養得宜。（圖／小S IG）