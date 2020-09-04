「胖艾美」瑞貝爾威爾森暴風式瘦身　公開健身飲食菜單

之前愛黛兒成功瘦了不少，靠著激瘦飲食法，多吃含有乙醯化酶的食物促進代謝，6個月內就鏟肉19公斤，今年初瑞貝爾威爾森也放話即將揮別棉花糖女孩，讓自己變健康，她在IG表示：「對我而言，2020年是『健康的一年』，我換上運動服、出門散步、坐在沙發上只喝水，努力不吃糖跟垃圾食品，誰要跟我一起做出積極改變？」
為什麼想瘦身呢？事實上，瑞貝爾威爾森因「胖艾美」一角成名，後來演出的電影也以與生俱來的喜感圈粉無數，像是《單身啪啪啪》（How to Be Single）、《好不浪漫》（Isn't It Romantic）、《詐騙女神》（The Hustle）等，當時有不少劇組要求她維持肥胖身型，體重曾高達132kg，但也許是40歲了，深感過度肥胖會帶來許多健康問題，覺得是時候改變自己，開始積極的控制飲食與健身。
從瑞貝爾威爾森分享的近照可以發現，和以往圓潤的身形相比，體態明顯瘦了一大圈，露出了下巴線條、腰圍曲線，氣色也相當好。她提到，「目標希望能在2020年底達到目標體重75公斤，也希望自己的新電影能在年底順利開拍！而這兩樣都需要每天做一些努力，雖然現在有點難度，但我會持續努力！」
在運動方面，她找來了私人健身教練Jono Castano執行鍛鍊特訓，剛好這段時間因為疫情的關係，哪裡都不能去，她每週運動6天，除了HIIT（高強度間歇訓練）、重量訓練、阻力肌力訓練，平時也會做有氧，如拳擊、跳舞、慢跑、爬樓梯，生活中的小運動都有助燃脂。其實她從2016年就計畫性減肥，四年下來，目前已來到了83公斤。
Jono Castano在接受《好萊塢生活》採訪時就曾說，瑞貝爾威爾森每天都會進行有氧運動，日常鍛煉包括跑步或散步，也會搭配騎飛輪、戰鬥繩和TRX深蹲來穩定核心，健身項目多元有趣，也比較有毅力能夠堅持下去。「我鼓勵大家在白天做簡單的有氧運動，例如快走，可使用手機計算步數，每天訂下目標10,000步，就算晚上10點只走9,000步，也必須完成它。」
飲食也有一套方式，瑞貝爾威爾森在IG上分享，自己是透過由奧地利名醫Franz Xaver Mayr發起的「邁爾飲食計畫」（Mayr Method）瘦身，他主張保持簡單的飲食習慣、細嚼慢嚥吃飯，菜單上則增加蛋白質和纖維食物，減去白米、麵包、零食、糖分、麩質與乳製品，並且每一口食物，都得咀嚼40到60下，進食時不喝水、吃飯時不分心，能夠改善腸道健康幫助消化，同時增加飽足感。
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